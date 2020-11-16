Сергей Меликов провел экстренное совещание по вопросам электро- и водоснабжения в связи с непогодой

Участие в нём приняли врио Председателя Правительства РД Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, вице-премьеры РД Инсаф Хайруллин и Владимир Лемешко, мэр Махачкалы Салман Дадаев, руководство ресурсоснабжающих организаций столицы региона и другие. Поводом послужили массовые отключения электроэнергии в Махачкале и ряде муниципалитетов республики. Из-за ухудшения погодных условий в минувшие сутки в Дагестане без света остались более ста тысяч человек. Врио Главы Дагестана поручил в связи со сложившейся ситуацией создать оперативный штаб по Махачкале, куда должны войти представители МЧС и всех соответствующих городских служб, в том числе коммерческих ресурсоснабжающих организаций, не входящих в структуры городского управления. Первое заседание оперштаба должно пройти сегодня. Контроль за его деятельностью руководитель региона возложил на вице-премьера – министра энергетики Дагестана Владимира Лемешко. Сергей Меликов подчеркнул, что все вопросы, связанные с аварийными ситуациями, которые неоднократно повторяются, создаваемый штаб должен решать максимально оперативно и эффективно. При этом работу, уверен руководитель республики, очень важно вести на предупреждение возможных ЧП. Кроме того, в рамках совещания был рассмотрен вопрос по энергообъекту в Новолакском районе, где построенная электрическая подстанция на данный момент не введена в строй. Сергей Меликов поручил в кратчайшие сроки ввести объект, задействовав, при необходимости, для завершения работ по нему средства резервного фонда республики. По информации филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» из-за сильного дождя и шквалистого ветра зафиксированы локальные технологические нарушения по сети 6-10 кВ в городе Махачкале и его пригородах, а также в нескольких районах республики. Как отмечено, специалисты ведут восстановительные работы на энергообъектах.