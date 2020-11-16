В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

Ученые Дагестанского государственного университета планируют до 2022 года разработать сенсоры для выявления ряда антибиотиков в крови. Они будут дешевле использующихся сейчас хроматографов, сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры аналитической и фармацевтической химии, кандидат химических наук Курбан Магомедов.

"Мы занимаемся разработкой сенсоров для определения концентрации некоторых антибиотиков в крови. Как один из авторов этой работы я удостоен стипендии президента РФ, видимо, проект сочли перспективным. Перед нами поставлена задача в ближайшие три года разработать сенсоры для нескольких наиболее доступных видов антибиотиков, для каждого вида требуются отдельные исследования и эксперименты. Речь идет не только о крови человека: большие количества антибиотиков содержатся в окружающей среде и пищевых продуктах", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что бесконтрольное применение таких препаратов приводит к появлению устойчивых к ним штаммов микроорганизмов. В организме человека, избыточно принимающего антибиотики, может начаться интоксикация, которая проявляется в виде тошноты, потери слуха, закупорке желчных протоков, острых лекарственных поражениях печени.

Магомедов уточнил, что в конечном итоге должен получиться аппарат со сменяемыми блоками для разных антибиотиков. В структуру сенсора входит мембрана - полимерная матрица, содержащая ионофоры - вещества с длинными углеродными цепочками, по строению похожими на спрутов. Ионофоры имеют хорошую липофильность - склонность к жирам, и будут притягивать ионы антибиотика, а собрав их, передавать из одной части мембраны в другую. "Различное количество ионов по сторонам мембраны вызывает разность потенциалов, которую мы замеряем на высокоомных вольтметрах, и на основе полученных данных рассчитываем содержание антибиотика", - пояснил ученый.

По его расчетам, предлагаемые дагестанскими учеными сенсоры будут стоить гораздо дешевле используемых сейчас хроматографов и спектрофотометров. Если один хроматограф стоит около 10 млн рублей, то ориентировочная цена сенсоров составит несколько десятков тысяч рублей.

В следующем году планируется патентование сенсоров, идет подготовка соответствующей документации. "Мы будем искать способы миниатюризации сенсора, чтобы он стал портативным, как карманные глюкометры. Также будем дорабатывать технологию таким образом, чтобы оценивать концентрацию антибиотиков не только в крови, но и в других жидкостях - например, в сточных водах, состав которых сказывается на экологической обстановке", - добавил собеседник агентства.