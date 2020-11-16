ЗАМАНА - Мясокомбинат в Дагестане запустит две молочно-товарные фермы

Мясокомбинат в Дагестане запустит две молочно-товарные фермы

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16 ноября, 2020. Понедельник 14:01
Мясокомбинат в Дагестане запустит две молочно-товарные фермы

Одно из крупнейших предприятий мясоперерабатывающей отрасли в Дагестане, ООО "Кизляр Урицкий мясокомбинат", намерено запустить две молочно-товарные фермы в Тарумовском районе республики мощностью до 400 голов крупного рогатого скота, сообщил в интервью ТАСС директор предприятия Нурудин Омаров.

Мясокомбинат в Дагестане запустит две молочно-товарные фермы
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"В общей сложности сейчас у нас около 500 голов крупного рогатого скота, у нас две фермы, одна в большей степени ориентирована на мясное направление, вторая - на молочное.  В ближайшее время планируем еще две молочно-товарные фермы в Тарумовском районе - земли хватает, одну уже начали строить, там будет от 200 до 400 голов скота, строительство второй думаем начать в следующем году. Сейчас завезли коров молочной породы Гольштен, будем развивать ее на новых фермах", - сказал Омаров.

По его словам, новые фермы будут обеспечивать сырьем молочное производство комбината. "Уже четыре года работает производство по глубокой переработке молока - выпускаем молоко, кисломолочные продукты, творог, творожную массу", - пояснил руководитель предприятия.

Также, по его словам, летом 2020 года был запущен птицекомлекс в селе Калиновка Тарумовского района. "Он состоит из 12 корпусов, там можно единовременно содержать 100 тысяч голов птицы. Комплекс рассчитан на обеспечение собственного производства", - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что все проекты реализуются за счет собственных средств компании, при этом предприятие пользуется мерами господдержки. "Мы получаем субсидию на производство молока, а также поддержку по программе республиканского Минсельхоза на приобретение оборудования - до 50% понесенных затрат компенсируется из бюджета. Это очень значимое для нас подспорье, которое позволяет планировать приобретение нового оборудования, расширять производство и значительно упрощает задачи по развитию предприятия", - отметил Омаров.

Комбинат производит большой ассортимент полуфабрикатов - более 80 наименований колбасы и 20 видов консервов, в настоящее время объем производства составляет около 100 тонн продукции в месяц. В соответствии с республиканским приоритетным проектом "Создание агропромышленного комплекса по переработке продукции животноводства в Республике Дагестан" на предприятии запущен убойный цех по стандартам "Халяль", одобренный муфтиятом республики.

 

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