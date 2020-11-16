ЗАМАНА - Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

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16 ноября, 2020. Понедельник 13:22
Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов вчера, 15 ноября, осмотрел ряд городских объектов Махачкалы, в результате которого были даны соответствующие поручения.

Сергей Меликов проинспектировал ряд объектов в Махачкале
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Так, мэру города Саламану Дадаеву было поручено проконтролировать ввод в эксплуатацию нового  детского сада в микрорайоне "Ипподром", строительство которого было завершено два года назад с рядом нарушений, которые Глава распорядился устранить в самое ближайшее время.

Далее Сергей Меликов посетил строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» и ознакомившись с ходом проводимых работ, поручил ускорить темпы. 

Врио Главы РД также посетил  Духовный центр им. Пророка Исы (мир ему) и народную Аллею героев-медиков. Осмотрел строящийся комплекс с мечетью им. Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и другие социальные объекты центра. Сергей Меликов внёс свой вклад в развитие народной аллеи, приняв участие в посадке дерева – голубой ели.

Следующим пунктом посещения Врио Главы РД стала территория республиканского газетно-журнального комплекса, который включает в себя 11-этажное административное здание, конференц-зал, производственный блок помещений. В здании расположены редакции государственных республиканских газет и журналов, аппарат Минкомсвязи РД, а также типографское производство.

Сергей Меликов ознакомился с условиями работы в Республиканском информационном агентстве «Дагестан», где вместе с министром информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергеем Снегиревым и руководством агентства обсудил проблемы отрасли, а также вопрос ремонта газетно-журнального комплекса и благоустройства прилегающей к нему территории.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Врио Главы РД осмотрел озеро «Ак-Гель» и прилегающую к нему территорию.

Министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев доложил главе региона о мерах, принимаемых для улучшения гидрологического режима озера и его спасения от обмеления. Руководитель ведомства сообщил что предстоят работы по биологической и экологической реабилитации этого уникального водного объекта.

Мэр Махачкалы Салман Дадаев дополнил, что одновременно с этим разрабатывается план по благоустройству и развитию парка «Ак-Гель» и проводится работа по возврату незаконно приватизированных участков вокруг озера, а также в водоохранной зоне.

Сергей Меликов также проинспектировал и состояние исторического здания Дагестанской государственной филармонии.

 

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