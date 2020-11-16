В Дагестане разрабатывают сенсоры для определения антибиотиков в крови

Ученые ДГУ планируют до 2022 года разработать сенсоры для выявления ряда антибиотиков в крови, сообщает ТАСС со ссылкой на преподавателя кафедры аналитической и фармацевтической химии, кандидата химических наук Курбана Магомедова.

«Мы занимаемся разработкой сенсоров для определения концентрации некоторых антибиотиков в крови. Как один из авторов этой работы, я удостоен стипендии Президента РФ. Видимо, проект сочли перспективным. Перед нами поставлена задача в ближайшие три года разработать сенсоры для нескольких наиболее доступных видов антибиотиков, для каждого вида требуются отдельные исследования и эксперименты. Речь идет не только о крови человека: большие количества антибиотиков содержатся в окружающей среде и пищевых продуктах», – поделился Магомедов.

Магомедов уточнил, что в конечном итоге должен получиться аппарат со сменяемыми блоками для разных антибиотиков. По его расчетам, предлагаемые дагестанскими учеными сенсоры будут стоить гораздо дешевле используемых сейчас хроматографов и спектрофотометров. Если один хроматограф стоит около 10 млн рублей, то ориентировочная цена сенсоров составит несколько десятков тысяч рублей.

Также ученые планируют улучшить технологию, чтобы отслеживать концентрацию антибиотиков в сточных водах, состав которых влияет на экологическую обстановку

В следующем году планируется патентование сенсоров, идет подготовка соответствующей документации. По словам Магомедова, работа его коллектива являются частью большой программы Дагестанского государственного университета по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.