ЗАМАНА - О Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

О Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

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16 ноября, 2020. Понедельник 09:00

В соответствии с обращением Председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму М.М. Пайзулаева к письму заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.О. Толстого (ЕСЭД РД, РК № № 09-800/20 от 09.11.2020 г.) просим обеспечить всестороннее информирование о проведении 3 декабря 2020 года международной акции «Тест по истории Великой отечественной войны».

О Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
Информация

Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).

Дополнительная информация размещена на сайте проекта «Большая история», а именно: https://big-history.ru/test-po-istorii…2020-goda/

Положение о мероприятии прилагается.

Положение о Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

 

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взяты из открытых источников
 

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