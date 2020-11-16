О Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»

В соответствии с обращением Председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму М.М. Пайзулаева к письму заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации П.О. Толстого (ЕСЭД РД, РК № № 09-800/20 от 09.11.2020 г.) просим обеспечить всестороннее информирование о проведении 3 декабря 2020 года международной акции «Тест по истории Великой отечественной войны».

Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).

Дополнительная информация размещена на сайте проекта «Большая история», а именно: https://big-history.ru/test-po-istorii…2020-goda/

Положение о мероприятии прилагается.

Положение о Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»