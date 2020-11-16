Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан о Великой Отечественной войне (истории победы над фашизмом), привлечения внимания к получению знаний о Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).
Дополнительная информация размещена на сайте проекта «Большая история», а именно: https://big-history.ru/test-po-istorii…2020-goda/
Положение о мероприятии прилагается.
Положение о Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»