Более 130 000 дагестанцев приняли участие в акции «Осенний марафон добра 2020»

Ежегодная республиканская акция «Осенний марафон добрых дел – 2020» проходила в Дагестане с 20 по 30 октября. Из года в год благотворительный марафон объединяет усилия школьников, студентов, представителей общественных, государственных организаций и сотен добровольцев по всему Дагестану с одной целью – творить добро.

Организаторами акции выступил Республиканский молодёжный центр Министерства по делам молодёжи РД. В течение 10 дней в 27 муниципальных образованиях Республики Дагестан прошло 201 мероприятие. В марафоне приняли участие 14 858 добровольцев и 115 519 благополучателей.

В рамках ОМДД-2020 муниципальные образования и добровольческие организации провели большое количество социально значимых благотворительных мероприятий, экологических акций, субботников по благоустройству парков и скверов.

Особое внимание было уделено патриотическим мероприятиям, посвященным Дню Победы. Регулярно проходили встречи с пожилыми людьми, проводились работы по обследованию жилищно-бытовых условий вдов участников ВОВ, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки.

Главной целью ежегодно проводимого «Осеннего марафона добрых дел» является популяризация идей, ценностей и практики добровольчества, а также вовлечение детей и молодежи в добровольческое движение Дагестана.

«Осенний марафон добрых дел как правило у нас уже традиционно проводится каждый год с 2012-го года. Основной целью этой акции является популяризация идеи, ценностей и практики добровольчества. Радостно, что интерес к благотворительным акциям с каждым годом набирает оборот среди жителей республики. И даже в не простой для всех нас 2020 год огромное количество дагестанцев стали добровольцами и благополучателями акции» - поделился впечатлениями сотрудник республиканского молодёжного центр Ахмед Абдурахманов.

Отметим, что за время существования марафона во всех городах и селах республики было проведено множество мероприятий, направленных на оказание помощи ветеранам, детям-инвалидам, сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также работ по посадке деревьев, очистке от мусора и уборке территорий парков и улиц.