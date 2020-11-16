Образовательный модуль для депутатов Дагестана прошел в Махачкале

Почетными гостями модуля стали председатель Молодежного Парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева, ее заместитель Дмитрий Шатунов, а также депутат Народного Собрания РД Тимур Гусаев. Они же выступили главными спикерами образовательных площадок. Пленарное заседание открыл организатор мероприятия, руководитель ассоциации «Патриоты» Шамиль Абдулгаджиев. «Все мы знаем, что в Дагестане, как и во всей стране, прошли масштабные выборы 2020, пришел к власти новый созыв депутатов, который будет работать ближайшие 5 лет, и главной его задачей является улучшение жизни граждан. Ассоциация “Патриоты” еще в начале года поставила перед собой цель выдвинуть актив организации на выборах, и самое важное, что из 500 кандидатов в депутаты в новый созыв пришли более 300 членов организации. Но хочется отметить, что на сегодняшней площадке мы видим не только аспатриотов, тут присутствуют депутаты совершенно от разных партий, различного уровня. Именно для этой общей цели мы решили организовать образовательный модуль “Депутат. В Политике”. Всем депутатам разного уровня необходимо обладать определенным рядом навыков и компетенций. Надеемся, сегодня участники возьмут максимум из нашей насыщенной программы», – поделился Абдулгаджиев. Как отметил соорганизатор образовательного модуля, депутат Собрания депутатов ГО «город Каспийск» Шамиль Чупанов, курс направлен на создание условий для приобретения знаний и повышения компетенций в работе с населением и с органами муниципальной, государственной власти. «На сегодняшний день площадка сообщества #ВПолитике05 является единственной в региональном представлении. На наш взгляд, данную работу необходимо проводить именно в таком формате, ведь большинство депутатов – это новые лица, им необходимы образовательные площадки, на которых они смогут узнать максимально полезную информацию для дальнейшей своей эффективной деятельности», – рассказал Чупанов. После пленарного заседания участников семинара ждала насыщенная программа, они рассмотрели три основные темы: «Правотворческая инициатива депутата», «Новые политические технологии в работе депутата» и «Работа с обращениями граждан». Председатель Молодежного Парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева рассказала депутатам о правотворческой инициативе депутата. Были показаны множество кейсов и примеров инициатив известных лидеров от различных партий.

«Площадка “Депутат. В политике” поможет депутатам нового созыва улучшить жизнь в своих муниципалитетах, вкладывать в развитие села, района, города, в благополучие граждан. Мы рассматриваем реальные кейсы и надеемся, что у нас получится в будущем выстроить новые проекты. И стоит отметить тот факт, что Дагестан – первый, кто реализовал проект на региональном уровне, надеемся, что ваш пример будет стимулировать регионы по всей нашей стране», – отметила Воропаева. После слушания всех образовательных площадок с организаторами поделился своими впечатлениями председатель Молодежного Парламента, депутат Кировского района города Махачкалы Сергей Никитин.