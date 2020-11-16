Хизри Абакаров по поручению главы республики Сергея Меликова выехал село в Азадоглы Магарамкентского района

Недавно к Хизри Абакарову обратились жители села, которые рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются. Государственный секретарь сообщил об этом главе республики Сергею Меликову, который поручил разобраться со всем на месте и доложить ему о ситуации. В небольшом населенном пункте живет более 1,5 тысяч человек. За последние годы в селе накопились проблемы, с которыми жители села справиться не могут.

Одна из проблем — отсутсвие нормальной дороги до села. Как сообщил глава района, Фарид Ахмедов, он неоднократно обращался в Дагавтодор с этой просьбой, в следующем году обещали включить в бюджет ее строительство. А если построить мост через реку Самур между сёлами Азадоглы и Самур, то появится объездная дорога к пункту пропуска через государственную границу «Тагиркент-Казмаляр», которая облегчит жизнь жителям нескольких населенных пунктов и разгрузит 8 сел района от плотного трафика.

Ещё одна проблема — селу некуда развиваться. С 90-х годов жители населённого пункта не получали участки для индивидуального жилищного строения, потому что у села нет своих свободных земель. 800 гектаров земли в непосредственной близости от села Азадоглы находятся в управлении опытного хозяйства ОПХ «Гоганское», это федеральная земля. Много раз власти района обращались во все инстанции, чтобы часть земли опытной станции передали селу, но вопрос так и не был решён. По словам Фарида Ахмедова, руководитель ОПХ не против передать около 100 гектаров селу, но процесс затягивается из-за бюрократии.

Одна из основных проблем – отсутствие газа. В 2013 году по программе Минсельхоза РД были начаты работы по газификации, однако трубы были проложены только в трети села. Основная часть Азадоглы, где находятся школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, администрация, более 400 домов, вынуждена до сих пор отапливаться дровами и углём. Детский сад и школа располагаются в приспособленных помещениях, построенных в середине прошлого века, они обветшали, здесь давно не делали капитального ремонта.

Недалеко от школы молодежь села за свои средства построила спортивный зал, но его не разрешают использовать, так как его не сдали и он не находится ни на чьём балансе.

Ещё одна большая проблема жителей — кредиты по 500 тысяч, которые они не брали и которые были оформлены на них обманным путём.

Конечно, все эти вопросы должен поднимать глава села, но как сообщили жители, она свою работу не выполняет. Фарид Ахмедов сказал, что вопрос с главой села будет решаться в ближайшее время, будут проведены выборы, на которых сами сельчане определят, кто возглавит администрацию Азадоглы.

"Сегодня мы с главой Магарамкентского района Фаридом Ахмедовым определились с основными проблемами села Азадоглы. Глава района все услышал, выводы сделает, будет составлена программа по решению озвученных вопросов. Мы должны в ближайшее время показать результат работы. Совместными усилиями, поэтапно мы все решим и доложим результаты главе нашей республики Сергею Алимовичу Меликову", — подытожил Хизри Абакаров. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2020/11/14/hizri-abakarov-po-porucheniyu-glavyi-respubliki-sergeya-melikova-vyiehal-selo-v-azadoglyi/

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