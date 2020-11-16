Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по празднованию 100-летия образования ДАССР

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР) прошло сегодня, 14 ноября, под руководством врио Главы Дагестана Сергея Меликова.

20 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принял Декрет об образовании ДАССР, в которую на тот момент вошли Аварский, Гунибский, Даргинский, Казикумухский, Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темирханшуринский, Хасавюртовский округа и территория Каспийского побережья.

Как отметил Сергей Меликов в ходе заседания, событие столетней давности стало переломным для Дагестана и его народов, которые самостоятельно и осознанно сделали выбор в пользу государственного единства с Россией.

«Образование ДАССР стало точкой отсчета для нового этапа в истории народов Дагестана, которые впервые обрели подлинное государственное единство», – напомнил врио Главы региона.

Подчеркнув далее, что Дагестан – это место, где к истории относятся с особым уважением, Сергей Меликов заметил, что приближение юбилея вызвало значительный интерес общественности. «Мы получаем достаточно много материалов, предложений, запросов в этой связи, и нам пора определиться, обратив внимание на то обстоятельство, что на Съезде, который проходил 100 лет назад, были приняты выдающиеся решения, и без внимания мы эту дату оставить не имеем права», – сказал руководитель республики.

В целях празднования юбилея 28 октября руководителем республики был подписан соответствующий Указ, образован организационный комитет, на сегодняшний день разработан и соответствующий план мероприятий, который был детально обсужден в рамках прошедшего заседания. В соответствии с планом празднования юбилея в течение всего следующего года на территории республики будут проходить торжественные мероприятия, круглые столы, выставки, фестивали, телепередачи.

«Призываю представителей всех органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, общественные объединения и научные организации принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР», – призвал участников совещания Сергей Меликов.

Вместе с тем он сделал акцент на то, что при организации празднования в обязательном порядке должна быть учтена ситуация с распространением коронавирусной инфекции и необходимость соблюдения в этой связи требований и ограничений Роспотребнадзора.

Подробно о том, как идет подготовка к юбилею, рассказал Первый вице-премьер региона, председатель оргкомитета Анатолий Карибов. Он остановился на главных мероприятиях Плана, вынеся на обсуждение несколько сценариев празднования. Одним из центральных событий станет торжественный вечер с участием мастеров искусств, творческих коллективов региона, а также вручением наград дагестанцам, чей труд и заслуги отмечены государством.

«Мы планируем создание событийного календаря знаменательных дат с 1921 по 2020 годы «Летопись столетия: ДАССР – 100 лет», которая предполагает создание электронного ресурса на базе официального сайта Национальной библиотеки республики», – рассказал Карибов.

Помимо этого, намечены мероприятия и в субъектах Российской Федерации с проживанием наибольшего количества этнических дагестанцев.

Немалое количество запланированных мероприятий пройдет по линии Министерства по национальной политике и делам религий РД, в том числе и Конгресс народов России «Дружба народов, сплоченная веками».

Комментируя, Сергей Меликов поручил активизировать взаимодействие с Федеральным агентством по делам национальностей в части подготовки к предстоящему празднованию юбилея.

По отдельной программе запланированы торжественные мероприятия в муниципальных районах и городских округах республики. В рамках юбилея в муниципалитетах произведут закладку памятных парков, скверов и аллей.

С учетом того, что основные праздничные мероприятия пройдут в столице республики, о них проинформировал мэр Махачкалы Салман Дадаев. Руководитель республики в этой связи напомнил об инициативе по использованию центральной площади столицы региона в качестве площадки, где регулярно будут демонстрироваться национальные ремесла, традиции Дагестана.

Сергей Меликов также призвал глав городов и районов наводить порядок на местах, особенно в главных населенных пунктах муниципалитетов.

В память об историческом событии – Чрезвычайном съезде народов Дагестана, прошедшем 13 ноября 1920 года в Темирхан-Шуре, на котором и была принята декларация о советской автономии Дагестана, – праздничные мероприятия пройдут также и в городе Буйнакске. О подготовке к ним доложил глава города Исламудин Нургудаев.

В Буйнакске уже проводится ряд запланированных тематических мероприятий в школах, библиотеках, сузах, готовятся и масштабные выставки, театрализованные представления, поэтические вечера, продумывается оформление города. В этом году в Буйнакске, по словам мэра, проведена большая работа по благоустройству, сейчас благоустраивается сквер вокруг места захоронения Героя Советского Союза Юсупа Акаева и легендарных 14 дагестанских революционеров. Вместе с тем Исламудин Нургудаев обратился с просьбой о реконструкции памятника дагестанским революционерам, который на сегодняшний день обветшал. Сергей Меликов сразу на совещании дал соответствующее поручение Минкультуры РД.

Также мэр Буйнакска от имени всех его жителей внес предложение провести торжественное собрание и праздничный концерт с участием мастеров искусств и творческих коллективов республики 20 января именно в этом городе: «Это было бы символично: 100 лет назад здесь родилась наша республика и теперь здесь же будут подводиться итоги столетнего ее развития. Условия у нас для этого есть – к концу года мы завершаем реконструкцию большого концертного зала на 500 мест в самом центре города», – сообщил Нургудаев.

Предложение это руководитель субъекта назвал правильным и заявил, что с объемом мероприятий, которые будут проведены в Буйнакске, власти республики определятся с выездом на место. «Вполне логично, что 20 января 2021 года торжественное мероприятие будет проведено там, где это событие 100 лет назад состоялось», – отметил Меликов.

В целом среди прочего в ходе заседания его участники обсудили разработку логотипа праздничной символики и фирменного стиля празднования 100-летия, подготовку издательской и кинопродукции, конкурсов, программу спортивных, образовательных и культурных мероприятий и их информационного сопровождения.

В связи с юбилеем республики особое внимание планируется уделить благоустройству исторически значимых городских объектов и памятников культуры.

На следующем заседании оргкомитета, которое состоится в следующем месяце, будет заслушана информация о ходе подготовки к празднованию 100-летия ДАССР в разрезе муниципалитетов.

В мероприятии, прошедшем в формате ВКС, приняли участие врио Председателя Правительства РД Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, заместитель Председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирёв, министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, главы муниципальных образований.