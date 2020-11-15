В Дербенте обнаружили фрагмент киота для иконы святого Александра Невского

В Дербенте обнаружили удивительную находку – деревянную плиту, которая может быть фрагментом киота для иконы святого Александра Невского, находившейся в храме святого Георгия Победоносца. Его достроили на народные средства в 1853 году, а разрушили уже в 1938-м. Об обнаруженном артефакте сообщила пресс-служба администрации Дербента.

Деревянную плиту обнаружила заведующая отделом-музеем «Ковра и декоративно-прикладного искусства Дагестана» Таиса Алибутаева во время уборки.

«В одном из помещений Армянского храма, где расположен наш отдел, я вытирала подоконник. При проведении уборки заметила, что он не крепко держится, попыталась выдвинуть подоконник, чтобы посмотреть, в чем дело и почему он шатается», – рассказала Алибутаева.

По словам заведующей, в результате открепилась центральная часть подоконника и открылся тайник, где лежала деревянная плита. Надпись на ней гласила следующее: «Сей образ сооружен в память чудесного сохранения драгоценной жизни государя императора 4 апреля 1866 года усердием дербентского общества».

В этот же день директор Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков и его заместитель по науке Ирина Смаглюк начали искать информацию о находке. Оказалось, что такая же надпись встречалась в труде Евгения Козубского «История города Дербента», которая была издана в 1906 году.

Выяснилось, что в Дербенте после неудачного покушения на жизнь императора России Александра II в 1866 году начался сбор народных средств на установку в церкви Святого Георгия Победоносца «образа св. Александра Невского с неугосимою лампадаю».

«Государь Император высочайше повелел благодарить дербентское общество. В феврале 1867 года от воинских чинов гарнизона поступило 112 р. В декабре 1867 г была заказана Сазикову лампада и киот с пьедесталом за 500 рублей с надписью внизу образа на бронзовой доске: «Сей образ сооружен в память чудесного сохранения драгоценной жизни государя императора 4 апреля 1866 года усердием дербентского общества», – говорится в книге.

Это оказалось документальным подтверждением того, к какому времени относится находка. Кроме того, это является вещественным доказательством существования Собора Святого Георгия Победоносца – главного православного храма Дербента. Он располагался на месте памятника Ленину на площади Свободы и был снесен в 1938 году.