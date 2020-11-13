ЗАМАНА - Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

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13 ноября, 2020. Пятница 16:54
Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Сегодня,  13 ноября,  в Пятигорске состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова
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Обсуждены вопросы социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. В частности, Сергей Меликов сообщил Юрию Чайке о первых кадровых решениях в органах исполнительной власти и старте разработки концепции развития Дагестана до 2025 года, которую жителям республики планируется представить до конца текущего года. Одним из основных направлений документа станет развитие туризма как одной из бюджетообразующих отраслей экономики. «Конечно, будут учтены показатели национальных и региональных проектов, на достижение которых нас нацелил Президент Российской Федерации», - подчеркнул Врио Главы Дагестана. Также детально рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике.

 

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