Состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки и Врио Главы Дагестана Сергея Меликова

Обсуждены вопросы социально-экономической и общественно-политической обстановки в регионе. В частности, Сергей Меликов сообщил Юрию Чайке о первых кадровых решениях в органах исполнительной власти и старте разработки концепции развития Дагестана до 2025 года, которую жителям республики планируется представить до конца текущего года. Одним из основных направлений документа станет развитие туризма как одной из бюджетообразующих отраслей экономики. «Конечно, будут учтены показатели национальных и региональных проектов, на достижение которых нас нацелил Президент Российской Федерации», - подчеркнул Врио Главы Дагестана. Также детально рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике.