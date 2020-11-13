ЗАМАНА - Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

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13 ноября, 2020. Пятница 13:50
Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам

Рабочая неделя в махачкалинской мэрии началась с выдачи жилищных сертификатов вынужденным переселенцам.

Мэр Махачкалы вручил жилищные сертификаты вынужденным переселенцам
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Так, сегодня, 9 ноября, глава г. Махачкалы Салман Дадаев вручил государственные жилищные сертификаты гражданам – участникам ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» и Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Стоит отметить, что жилищный сертификат предоставляется людям, которые по каким-то причинам были вынуждены покинуть свой дом и на сегодняшний день не имеют личной жилой площади. Одно из главных требований – признание муниципалитетом людей нуждающимися в жилье, а также наличие оснований, дающих право относиться к льготным категориям.

Семья с сертификатом имеет право получить жилую площадь на денежные средства, которые предоставляет государство.

Счастливыми обладателями жилищных сертификатов стали четыре семьи, оставшиеся без крова после распада СССР и военных действий в Украине.

Для проведения расчетных операций владельцам сертификатов необходимо обратиться в соответствующее банковское учреждение.

 

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