В Махачкале завершился II Форум НКО Юга России

12 ноября в Республиканской национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в Махачкале завершил свою работу II Форум некоммерческих организаций Юга России, посвящённый вопросам повышения эффективности механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти, совершенствования системы государственной поддержки некоммерческого сектора, обеспечения социальной и политической стабильности в регионе.

Форум длился с 8 по 12 ноября на площадках санатория «Каспий», спортивно-оздоровительного комплекса «Лотос» Карабудахкентского района Дагестана, и комплекса «Алые паруса» в городе Дербенте.

На дискуссионных и образовательных площадках обсуждались вопросы деятельности социально ориентированных НКО, управления некоммерческим сектором в условиях пандемии COVID-19, а также были представлены лучшие практики работы НКО в Дагестане, которым оказана грантовая поддержка Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

Кроме того, в рамках форума были организованы дискуссионные сессии, образовательные площадки и тренинги. На площадках участники рассмотрели способы развития навыков социального проектирования, разбирали варианты привлечения ресурсов для реализации актуальных задач НКО, обсуждали развитие общественно-гражданских отношений и взаимодействия общества и органов власти. Также участникам форума рассказали об онлайн-возможностях для НКО.

Пленарное заседание форума «Юг России – после пандемии. Место и роль НКО», а также работа дискуссионных, образовательных и тренинговых площадок прошли с участием ведущих экспертов третьего сектора, членов Общественной палаты Российской Федерации и Республики Дагестан, представителей органов государственной и муниципальной власти, некоммерческих организаций субъектов России, входящих в СКФО и ЮФО.

В финальной части дискуссионных площадок «Роль НКО в реализации государственной национальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» и «Траектория развития взаимодействия региональной и муниципальной власти с гражданским обществом» министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов поблагодарил участников II Форума НКО Юга России за содержательные дискуссии и конструктивную позицию в вопросах взаимодействия третьего сектора и органов государственной власти.

Форум завершился культурной программой - экскурсией по музею исторического парка «Россия - моя история», осмотром выставочных залов Национального музея Республики Дагестан имени А. Тахо-Годи и других памятных мест и достопримечательностей города Махачкалы.