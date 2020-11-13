Вчера, 12 ноября, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов в ходе встречи с журналистами республиканских СМИ рассказал об основных задачах, которые стоят перед ним, как руководителем региона, пишет "Дагправда".

Так, одной из основных задач он назвал борьбу с коронавирусной инфекцией. Кроме того, особое внимание будет уделено вопросам социально-экономического развития республики и налаживанию обратной связи с населением.

«Мы видим, что в последнее время число больных с коронавирусной инфекцией, поступающих в медучреждения республики, растет. Ситуация находится под контролем, но при этом населению важно продолжать соблюдать меры предосторожности. Конечно, сложно, все устали, но нам нужно пережить этот этап», — сказал Глава региона.

Говоря о развитии спорта в республике Сергей Меликов отметил, что в Дагестане много чемпионов, причем не только по борьбе, в целом хорошо развивается спорт высших достижений, но с массовым спортом дела обстоят хуже.

«Важно, чтобы каждый человек, в том числе представители старшего поколения, имели возможность заниматься спортом для себя», — подчеркнул он.

Особый акцент руководитель региона сделал на реализации нацпроектов, а также территориальном планировании муниципальных образований. Для решения последнего вопроса необходимо разобраться с земельно-правовыми отношениями. В этой связи Сергей Меликов напомнил о подписанном на днях Распоряжении, в соответствии с которым Правительству РД поручено создать комиссию по повышению эффективного управления и распоряжению земельными участками.