В Дагестане сократилось количество фальшивых банкнот

Так, за девять месяцев 2020 года в банковском секторе республики выявлено и изъято из оборота 28 поддельных российских денежных знаков – это почти на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего подделывали пятитысячные банкноты – их было выявлено 16 штук, купюр номиналом тысяча рублей – 12 штук.

«Банк России регулярно проводит обучающие мероприятия для кассовых работников кредитных организаций по вопросам определения подлинности денежных знаков, а также информирует население о защитных признаках банкнот. Для работников организаций торговли и сферы услуг разработаны бесплатные дистанционные курсы. Всего по этой программе обучилось около 2,5 тысяч человек», – рассказал и.о. управляющего Отделением-НБ по Республике Дагестан Южного ГУ Банка России Руслан Абачараев.

Для самостоятельной проверки подлинности банкнот гражданам необходимо знать и уметь проверять не менее трех защитных признаков: при изменении угла зрения на подлинной купюре меняется цвет на некоторых изображениях, также можно на ощупь пальцами почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и метки для людей с ослабленным зрением, третьим признаком подлинности, который можно проверить без специального оборудования, является микротекст и микроузоры на купюре. Если после проверки остались сомнения в подлинности денежного знака, то его необходимо отнести в коммерческий банк на бесплатную проверку.

Отличить фальшивки от настоящих денег жителям Дагестана также поможет мобильное приложение «Банкноты Банка России». Приложение сканирует банкноту с помощью камеры смартфона или планшета, распознает ее номинал и год модификации, а затем сообщает, определены ли защитные признаки. Все рекомендации и подсказки приложения можно не только увидеть, но и услышать на русском и английском языках. Программа показывает признаки подлинности в интерактивной форме: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже сымитировать проверку на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной купюре, человек может проверить все эти признаки на реальной банкноте. Однако сервис не гарантирует подлинности купюр. Также ознакомиться с признаками подлинности банкнот можно на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение».

Добавим, что на всей территории России за 9 месяцев было выявлено 14 780 поддельных банкнот и монет.