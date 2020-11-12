Свыше 115 тысяч человек стали благополучателями «Осеннего марафона добрых дел – 2020» в Дагестане

В Дагестане завершилась добровольческая акция «Осенний марафон добрых дел-2020», из года в год объединяющая молодежь республики, которая делает жизнь вокруг себя доброй и теплой своим каждодневным трудом и активной гражданской позицией.

Организатром акции выступили Министерство по делам молодежи Дагестана и республиканский Центр развития добровольческих инициатив.

Главными задачами «Осеннего марафона добрых дел» являются популяризация идей, ценностей и практики добровольчества, а также вовлечение детей и молодежи в добровольческое движение Дагестана. Добавим также, что ежегодно волонтерская акция объединяет усилия сотен добровольцев по всему Дагестану – студентов, представителей общественных и государственных организаций. Неоценимый вклад в ОМДД–2020 внесли школьники – участники новых добровольческих отрядов из общеобразовательных учреждений республики, созданных в рамках проекта «Наставник 2.0».

В течение 10 дней, с 20 по 30 октября, на разных площадках региона состоялось более 200 добровольческих акций, собравших порядка 15 тысяч добровольцев. Благополучателями стали свыше 115 тысяч человек из 27 муниципалитетов Дагестана.

Так, в городах и районах прошли социально значимые благотворительные мероприятия, экологические акции, субботники по благоустройству парков и скверов, акции по посадке деревьев, уборке территорий, помощи ветеранам, детям-инвалидам, сиротам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание в Год Памяти и Славы дагестанскими волонтерами было оказано патриотическому направлению и мероприятиям, посвященным Дню Победы: прошли встречи с пожилыми людьми, организована работа по обследованию жилищно-бытовых условий вдов участников Великой Отечественной войны, а также условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки.

Завершили ОМДД-2020 ставшие уже традиционными донорская акция, организованная волонтерами регионального штаба #МыВместе на Республиканской станции переливания крови и объединившая более 100 доноров, а также экоквест «Чистые игры», в рамках которой участники собрали и отсортировали 120 мешков мусора.