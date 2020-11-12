Напоминаем, в рамках программы бизнесу предоставляются субсидии по направлениям:
• приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;
• строительство малогабаритных теплиц;
• строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;
• создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;
• покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельхозтехники.
Прием заявок будет осуществляться до 16 ноября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов. Телефон 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.
Подробнее о программе можно прочитать на сайте Минэкономразвития РД