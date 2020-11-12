ЗАМАНА - До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

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12 ноября, 2020. Четверг 13:54
До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий

В связи с поступающими обращениями предпринимателей республики Министерство экономики и территориального РД продлевает приём заявок на участие в госпрограмме «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» до 16 ноября.

До 16 ноября продлён приём заявок на участие в программе развития горных территорий
Информация

Напоминаем, в рамках программы бизнесу предоставляются субсидии по направлениям:

 

• приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков;

• строительство малогабаритных теплиц;

• строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции;

• создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции;

• покупка личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельхозтехники.

 

Прием заявок будет осуществляться до 16 ноября 2020 г. на площадках МФЦ Дагестана, а также в административном здании Минэкономразвития РД по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова 67, 2 этаж (201 кабинет) в рабочие дни с 10 до 16 часов. Телефон 8 (8722) 68 -12 -24; 67-20-10.

 

Подробнее о программе можно прочитать на сайте Минэкономразвития РД

 

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