ЗАМАНА - В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции

В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции

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12 ноября, 2020. Четверг 13:51
В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции

Во вторник, 10 ноября, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с работой вновь введенных в эксплуатацию мощностей по производству молочной продукции в СПоК «Народный» Кизилюртовского района.

В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции
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В поездке его сопровождал начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода РД Агабала Агаханов.

Инвестиционный проект стоимостью около 50 млн рублей, предусматривающий технологическую модернизацию производства, реализован с использованием средств государственной поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива.

Приобретение современного технологического оборудования по производству и фасовке молочной продукции, позволило модернизировать предприятие и довести объем перерабатываемого молока до 10 тонн в сутки, уменьшить себестоимость и повысить конкурентоспособность производимой продукции.

Кооперативом созданы дополнительные мощности по хранению готовой продукции и приобретен технологический автотранспорт.

 

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