В поездке его сопровождал начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода РД Агабала Агаханов.
Инвестиционный проект стоимостью около 50 млн рублей, предусматривающий технологическую модернизацию производства, реализован с использованием средств государственной поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива.
Приобретение современного технологического оборудования по производству и фасовке молочной продукции, позволило модернизировать предприятие и довести объем перерабатываемого молока до 10 тонн в сутки, уменьшить себестоимость и повысить конкурентоспособность производимой продукции.
Кооперативом созданы дополнительные мощности по хранению готовой продукции и приобретен технологический автотранспорт.