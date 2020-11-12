В Кизилюртовском районе Дагестана реализован инвестпроект по производству молочной продукции

Во вторник, 10 ноября, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Эмин Шайхгасанов ознакомился с работой вновь введенных в эксплуатацию мощностей по производству молочной продукции в СПоК «Народный» Кизилюртовского района.

В поездке его сопровождал начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Минсельхозпрода РД Агабала Агаханов.

Инвестиционный проект стоимостью около 50 млн рублей, предусматривающий технологическую модернизацию производства, реализован с использованием средств государственной поддержки в виде гранта на развитие материально-технической базы сельхозпотребкооператива.

Приобретение современного технологического оборудования по производству и фасовке молочной продукции, позволило модернизировать предприятие и довести объем перерабатываемого молока до 10 тонн в сутки, уменьшить себестоимость и повысить конкурентоспособность производимой продукции.

Кооперативом созданы дополнительные мощности по хранению готовой продукции и приобретен технологический автотранспорт.