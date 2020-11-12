Эксперты II Форума НКО Юга России встретились с дербентскими общественниками

11 ноября в Дербенте, на базе комплекса «Алые паруса», состоялась встреча экспертов II Форума некоммерческих организаций Юга России с представителями НКО города Дербента и представителями местного самоуправления.

Участники встречи обсудили вопросы развития взаимодействия региональных и муниципальных властей с гражданским обществом.

Участников встречи приветствовал Шамиль Алиев, заместитель главы Администрации городского округа «город Дербент» по вопросам общественной безопасности. Он поблагодарил Миннац Дагестана и лично министра Энрика Муслимова за организацию мероприятия.

С приветственной речью в адрес участников форума и представителей НКО выступил Заур Уруджев, начальник отдела по работе с институтами гражданского общества Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В своём выступлении он подчеркнул необходимость данных встреч, в ходе которых молодежь сможет найти себя в общественной жизни и сумеет воспользоваться теми возможностями, которые заложены в нашем законодательстве.

Позднее участники и эксперты форума НКО Юга России отправились в «Цитадель Нарын-Кала», где для них провели экскурсию и ознакомили с памятниками истории и культуры, вошедшими в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря живому и образному повествованию экскурсовода участники Форума погружались в историю древнего города, которая насчитывает пять тысячелетий, и получили массу положительных эмоций.

В завершение форума его участники из разных регионов России, эксперты отметили высокую позитивную динамику в развитии сотрудничества органов государственной власти Дагестана и НКО.