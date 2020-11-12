Напомним, накануне по собственному желанию освобожден от занимаемой должности Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов. На эту должность назначен Алексей Гасанов, проработавший на различных постах в Правительстве и Администрации Главы и Правительства РД, в аппарате Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе, главным федеральным инспектором в Дагестане. «Считаю, что его назначение на эту должность создаст необходимые условия для будущих решений, которые мы будем осуществлять в республике», – выразил уверенность Сергей Меликов.

Комментируя назначение государственным секретарем РД Хизри Абакарова, ранее занимавшего должность мэра Дербента, руководитель республики подчеркнул, что Хизри Абакаров проявил себя в реализации крупных экономических и социальных проектов. За последние годы он, по словам Врио Главы РД, зарекомендовал себя достойным руководителем, в том числе по реализации республиканской государственной программы по комплексному развитию Дербента. Имея опыт комплексного подхода к реализации проектов, уверен Сергей Меликов, Абакаров на этой должности сможет контролировать и реализовывать задачи, в том числе по будущим проектам развития Дагестана. «При этом контроль и кураторство за реализацией всех мероприятий в Дербенте остается за ним», – добавил Врио Главы РД.

Некоторые изменения затронули и Правительство региона. Так, по собственному желанию освобожден от занимаемой должности Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов. На эту должность назначен ранее руководивший территориальным управлением Росимущества в РД Абдулпатах Амирханов. Говоря о его опыте руководства, Сергей Меликов в частности отметил: «Абдулпатах Гаджиевич длительное время работал в Министерстве по делам Северного Кавказа, затем в различных федеральных органах исполнительной власти. Надеюсь, что на должности Первого заместителя Председателя Правительства Абдулпатах Гаджиевич реализует те задачи, которые ему определены, как первому заместителю».

Также Сергей Меликов дал пояснения по Указу, предусматривающему структурные преобразования в Администрации Главы и Правительства РД: сокращена одна из двух должностей первых заместителей. По собственному желанию освобожден от занимаемой должности Артур Исрапилов. Этим же Указом путем слияния реорганизовано Управление по внутренней политике и Управление по вопросам местного самоуправления. Вместо них создано Управление по внутренней политике и вопросам местного самоуправления, которое возглавил Курбан Нажмудинов.