Сергей Меликов: «Работать надо не для улучшения показателей, а ради достижения благосостояния населения»

Перед началом совещания руководитель региона выразил соболезнования родным и близким главы Кизилюртовского района Магомеда Шабанова, скончавшегося от болезни, причиной которой стала коронавирусная инфекция. Врио Главы РД в связи с безвременной кончиной Магомеда Шабанова отметил: «Это человек, который много сделал для Дагестана, своего района, защиты прав и свобод граждан. Находясь на различных постах в Кизилюртовском районе, он совершил многоблагих дел для того, чтобы этот район был привлекательным и передовым по своему развитию в Дагестане».

Переходя к вопросам повестки, Врио Главы РД отметил важность реализации нацпроектов. Напомним, в регионе реализуются национальные проекты по 12 различным направлениям: начиная с демографии и образования и заканчивая передовыми цифровыми технологиями и международной кооперацией и экспортом. Эти проекты Сергей Меликов назвал народными, так как от них зависит благополучие граждан. «Всего на реализацию нацпроектов на 2020 год выделено28,7 млрд рублей, из них средства федерального бюджета – 24,5 млрд рублей, средства республиканского бюджета – 4,1 млрд рублей», –сообщил он. Озвучил при этом Сергей Меликов и основной посыл – в приоритете должно быть не желание освоить средства любой ценой в срок, а желание сделать это качественно.

О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в рамках совещания доложил заместитель Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин. Так, на сегодняшний день запланировано строительство 73 объектов общего и дошкольного образования, по 17 из них – степеньготовности высокая. Общий объем финансирования проекта – 2,2 млрд рублей. В рамках данного нацпроекта реализуется 3 региональных проекта. Один из них – «Жилье». Показатель по вводу жилья на 2020 год составляет 929 тысяч квадратных метров. За 10 месяцев этого года введено 590 тысяч квадратных метров жилья, то есть порядка 63,5%. Но ожидается, что к концу года этот показатель возрастёт. Основная сложность, по словам вице-премьера, заключается в земельных вопросах, в связи с чем на местах не обеспечивается комплексная застройка территорий. Также в текущем году по программе «Стимул» ведётся строительство двух школ, продолжается работа по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках проекта«Формирование комфортной городской среды» и по расселению граждан в рамках проекта«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в РД».

Комментируя, Сергей Меликов призвал глав муниципалитетов активизировать работу в обсуждаемом направлении: «Я хочу напомнить, что реализацией нацпроектов, в частности по строительству, должны заниматься не только органы исполнительной власти республики, но и администрации муниципальных образований. Задача муниципальных образований – определить участок земли, создать необходимую инфраструктуру, дать техническое задание на проектирование с учётом особенностей муниципалитета и потребностей его жителей». Призывая руководителей на местах проявлять инициативу и контролировать ситуацию, Врио Главы РД выразил сожаление в связи с тем, что некоторые из них не интересуются ходом строительства объектов и не занимаются решением даже таких вопросов, которые можно устранить без финансовых вложений. Безопасность и благополучие проживающих на этих территориях людей зависит от решений глав, поэтому они, уверен Сергей Меликов, должны быть вовлечены в проводимую работу.

С реализацией нацпроектов «Культура» и «Здравоохранение» в регионе участников совещания ознакомил Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов. Так, в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в Дагестане запланирован капитальный ремонт 6 домов культуры. Рисков не сдать до конца года эти объекты нет. Кроме того, проведена работа по переоснащению 4 образовательных учреждений в сфере культуры в г. Махачкале и г. Дербенте, а также начато строительство Дома танца ансамбля «Лезгинка» в Махачкале, завершить которое планируется в 2022 г. Общий объем финансирования проектов по линии культуры составляет 202,5 млн рублей.

По линии национального проекта «Здравоохранение» в Дагестане реализуется 7 региональных проектов с общим объемом финансирования порядка 5 млрд рублей. В целом мероприятия, среди которых создание 20 ФАПов, приобретение и установка магнитно-резонансных и компьютерных томографов, 54 передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи, переоснащение медицинских учреждений, обеспечение автоматизированными рабочими местами и т.д., проходят в соответствии с утверждёнными графиками. Рисков неосвоения средств, по словам Карибова, нет. Детализируя, Первый вице-премьер региона остановился на строительстве ФАПов. Есть один населенный пункт – с. Сильди Цумадинского района, где строительная готовность низкая. «Все условия для того, чтобы сдать этот объект вовремя, есть. Но подводящая к нему дорога не готова, что не позволит его эксплуатировать. Просьба к главе муниципалитета безотлагательно принять меры в этой связи», – обратился Анатолий Карибов.

Сергей Меликов со своей стороны поддержал Первого вице-премьера, указав при этом на необходимость комплексного подхода к выполнению работ. «Зачем нужен объект, до которого нельзя добраться? Не лучше ли действовать иначе: сначала подготовить инфраструктуру, в том числе и дорожную, а потом уже возводить социальный объект? Во всем, в том числе в расходовании бюджетных средств, должен быть здравый смысл», – сказал Врио Главы Дагестана.

Особое внимание уделяется обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами. В этом году дагестанские медики, отправляющиеся по программе «Земской доктор» для работы в труднодоступные населенные пункты, могли получить не 1, а 1,5 млн рублей. Однако на местах, в муниципалитетах, не всегда создаются условия для проживания семей, что и служит основным препятствием для желающих там работать.

Врио Главы Дагестана, комментируя проблему, напомнил, что своевременно и качественно оказанная медицинская помощь на местах имеет жизненно важное значение, особенно в труднодоступной местности. И в этой части Минздраву республики, прежде всего, необходимо усилить работу с главами муниципальных образований. В том числе Сергей Меликов призвал сделать акцент на проработку штатного расписания и анализ реальной востребованности той или иной единицы. «Считаю, что необходимо установить какую-то квоту в медицинских образовательных учреждениях, помимо целевой, которая будет обязывать выпускников отработать определенный срок в родном селе, а уж потом реализовываться дальше», – предложил руководитель региона.

Подробно на национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» остановился министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов. В частности, разработаны региональные проекты «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения». Общий объем финансирования в 2020 году составил 1 млрд 807 млн рублей. В рамках проекта «Дорожная сеть» планируется отремонтировать 85 км автодорог, общая протяжённость ремонтируемой улично-дорожной сети 57,2 км, но за счёт экономии итоговая цифра будет выше. В настоящее время, по словам министра, на 98% дорог работы завершены.

Не умаляя важности своевременного освоения средств, Сергей Меликов ещё раз призвал не стремиться достичь эффекта кассового исполнения и потратить деньги, а подходить по-хозяйски. От реализации национального проекта, подчеркнул он,должен быть ощутимый эффект.

Не обошли стороной и реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». О проводимой работе проинформировал врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов. Основная цель – увеличение к 2030 году численности занятых в сфере МСП до 25 млн человек в стране. В этом году показатель по Дагестану должен составить 82 тысячи занятых. В этом направлении работа идёт. В то же время выступающий перечислил имеющиеся меры поддержки, отметив при этом пассивность муниципальных образований в этом плане.

Подытоживая, Сергей Меликов поручилорганизовать совещание с участием заместителей глав городов и районов, курирующих вопросы развития бизнеса, и в доступной форме довести до них, какие меры поддержки предпринимателей существует и как на них претендовать. Малый и средний бизнес, как отметил Меликов, являются основой развития экономики республики, поэтому это направление требует повышенного внимания.

В разрезе муниципальных образований ситуацию раскрыли главы ряда городов. Резюмируя, Сергей Меликов поручил принять меры по эффективной реализации нацпроектов в дальнейшем, а также подготовить предложения по корректировке тех или иных позиций. Касаясь приоритетов в работе, он добавил: «Работать надо не для достижения показателей, а ради достижения благосостояния населения. Главное – люди, а не кассовое исполнение и индикаторы».