Комиссию по управлению земельными участками создадут в Дагестане

Вчера, 11 ноября 2020 года, врио Главы РД Сергей Меликов подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии по выявлению неиспользуемых или неэффективно используемых земель республиканского значения.

Согласно этому документу будет реализован комплекс мер, направленных на развитие социально-экономического развития республики и ее инвестиционной привлекательности.

С момента подписания распоряжения приостанавливаются любые действия в отношении земельных участков, находящихся республиканской собственности (продажа, аренда, обмен, залог и пр.)

Как показали первые результаты реализации национальных проектов многие социально-важные объекты при строительстве «спотыкаются» о нехватку земель. Для организации этой работы до 16 ноября 2020 года будет образована комиссия по проверке эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности РД, проверке использования правообладателями участков, выявления используемых участков не по назначению и организацию из вовлечения в хоз. оборот. Работа комиссии будут завершена 15 февраля 2021 года.

Согласно документу, руководителям муниципальных органов рекомендуется принять аналогичные меры на местах.

С целью разъяснения вопросов организована горячая линия по разрешению проблемных вопросов 8722)666-999 с 09:00 до 18:00, выходной – воскресенье.

Важно: данное ограничение не касается земель, находящихся в частной и федеральной собственности.

Подробно о значимости данного документа на площадке РИА «Дагестан» рассказали министр по земельным и имущественным отношениям РД Агарагим Кагиргаджиев и министр юстиции РД Казимагомед Сефикурбанов.

Видео с брифинга министров опубликовано на сайте информагентства.