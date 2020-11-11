ЗАМАНА - В Дагестанепройдет семинар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации

В Дагестанепройдет семинар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации

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11 ноября, 2020. Среда 13:07

12 ноября 2020 г. в 11.00 в ГБУ РД «Дом дружбы»пройдетсеминар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации по вопросам формирования общероссийской общегражданской идентичности и организации взаимодействия с органами власти субъектов Российской Федерации по проблемам противодействия идеологии экстремизма и терроризма.

В Дагестанепройдет семинар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации
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Цель мероприятия - выработка механизмов совершенствования системы противодействия проявлениям терроризма, а также формирование общероссийской общегражданской идентичности.

 

В мероприятии примутминистр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан ЭнрикМуслимов, директор Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Чурилов,начальник сектора Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Александр Чунин, а также представители МВД по Республике Дагестан, АТК в РД, Совета Безопасности РД, органов исполнительной власти, общественных организаций и СМИ.

 

Отметим, семинар-совещание проводится в рамках государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».

 

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