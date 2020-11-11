Цель мероприятия - выработка механизмов совершенствования системы противодействия проявлениям терроризма, а также формирование общероссийской общегражданской идентичности.
В мероприятии примутминистр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан ЭнрикМуслимов, директор Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Сергей Чурилов,начальник сектора Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет Александр Чунин, а также представители МВД по Республике Дагестан, АТК в РД, Совета Безопасности РД, органов исполнительной власти, общественных организаций и СМИ.
Отметим, семинар-совещание проводится в рамках государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан».