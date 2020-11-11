В Дагестанепройдет семинар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации

Автор Мадина

12 ноября 2020 г. в 11.00 в ГБУ РД «Дом дружбы»пройдетсеминар-совещание с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства Республики Дагестан в субъектах Российской Федерации по вопросам формирования общероссийской общегражданской идентичности и организации взаимодействия с органами власти субъектов Российской Федерации по проблемам противодействия идеологии экстремизма и терроризма.