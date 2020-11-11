ЗАМАНА - Образовательный модуль для депутатов Дагестана пройдет на базе бизнес отеля “Сарыкум”

Образовательный модуль для депутатов Дагестана пройдет на базе бизнес отеля “Сарыкум”

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11 ноября, 2020. Среда 13:06

14 ноября на базе отеля «Сарыкум» поселке Тюбе Кумторкалинского района пройдёт образовательный модуль сообщества #ВПолитике «Депутат. В политике».

Образовательный модуль для депутатов Дагестана пройдет на базе бизнес отеля “Сарыкум”
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Организаторами выступает ассоциация «Патриоты» и сообщество #вполитике.рф

Как отметил руководитель ассоциации Шамиль Абдулгаджиев, курс направлен на создание условий для приобретения знаний и повышения компетенций в работе с населением и с органами муниципальной, государственной власти. Здесь соберутся около 80 депутатов со всей республики, разного уровня, вне зависимости от принадлежности к той или иной политической партии. Участники семинара рассмотрят три основные темы: «Правотворческая инициатива депутата», «Новые политические технологии в работе депутата» и «Работа с обращениями граждан».

В качестве экспертов приглашены председатель Народного собрания РД Хизри Шихсаидов, председатель Молодёжного Парламента  при Госдуме РФ Мария Воропаева, ее заместитель Дмитрий Шатунов, а также депутат Народного собрания РД Тимур Гусаев.

ПРОСИМ ВАШЕ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

АДРЕС И ВРЕМЯ: Кумторкалинский район, п.Тюбе ; отель “Сарыкум” , 11:00

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Пресс-секретарь образовательного модуля Рабият Фаталиева 8 (968) 785-6666

 

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