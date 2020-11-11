В Махачкале состоится открытие Центра опережающей профессиональной подготовки

Сегодня, 11 ноября, состоится торжественное открытие Центра опережающей профессиональной подготовки, созданного Министерством образования и науки РД в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», в Техническом колледже имени Р.Н. Ашуралиева в Махачкале. Об этом сообщается на сайте «Мирмол».

По данным источника, для подготовки высококвалифицированных кадров по стандартам WorldSkills Центр оснащён современным мультимедийным и техническим оборудованием.

Отмечается, что для сотрудников различных предприятий в Центре будут разрабатываться программы обучения и повышения квалификации.

Подробно — на сайте «Мирмол».