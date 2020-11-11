В Правительстве Дагестана обсудили ход реализации в республике нацпроекта «Экология»

Под руководством вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова сегодня прошло очередное заседание проектного комитета по реализации в республике национального проекта «Экология».

В текущем году для реализации нацпроекта из консолидированного бюджета финансируется 3 проекта — это «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

По проекту «Чистая вода», цель которого — повышение качества питьевой воды посредством строительства и модернизации систем водоснабжения, в 2020 году предусмотрено завершение строительства водопровода в с. Гочоб Чародинского района. Общий объем финансирования на текущий год составляет 10,8 млн рублей.

По проекту «Сохранение лесов», основной задачей которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов, на текущий год запланировано провести лесовосстановительные мероприятия на площади 514 га, заготовление 5,5 тонн семян и приобретение 36 единиц лесохозяйственной и 9 единиц лесопожарной техники и оборудования. Общий объем финансирования этого года — 43 млн руб.

Проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов. В текущем году в целях обеспечения непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами из федерального бюджета поступили средства в сумме 50, 4 млн руб.

«Сегодня мы уточним, какие имеются риски при реализации региональных проектов, и какие меры принимаются министерствами, ведомствами и организациями-участниками реализации региональных проектов по их устранению. Выработаем единый подход по нашим дальнейшим совместным действиям, чтобы все мероприятия были выполнены в срок», — поставил задачи Абдулмуслимов.

В ходе совещания представители ведомств, курирующие обозначенные проекты, подробно рассказали об их реализации.

Так, на сегодняшний день работы по строительству водовода завершены на 98%. Обеззараживающее оборудование закуплено. Объект планируется ввести в эксплуатацию с опережением сроков реализации в ноябре текущего года.

В рамках исполнения мероприятий по проекту «Сохранение лесов» на сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на площади 397 га (85,6 % от плана), заготовлено 1 495 кг семян и приобретено 104 из запланированных 45 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования (за счет экономии средств приобретено 70 единиц оборудования). До конца этого месяца запланировано заключение контракта на приобретение еще 2 единиц техники.

Как было отмечено, кассовое исполнение мероприятий по лесовосстановлению и заготовке семян связано с сезонностью проведения работ, и до конца ноября они будут выполнены на 100%.

Что касается проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», то в его рамках Правительством РД утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам, которым присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО. В частности, в адрес Минприроды республики регоператором УК «Лидер» направлены две заявки по зонам Центральная-1 и Центральная-2. С компанией заключено соглашение на финансовое обеспечение части затрат, возникших в связи с пандемией.

Кроме того, запланировано строительство 10 мусоросортировочных заводов, для этого определены земельные участки, изданы распоряжения Правительства РД. Есть поручение Президента России Владимира Путина о выделении денег на строительство заводов в 2021 году. На разработку ПСД средства выделены из регионального бюджета, до конца года будет определена подрядная организация, и начнутся работы по проектированию заводов. В общей сложности на эти цели предусматривается более 1 млрд рублей.