ЗАМАНА - На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

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10 ноября, 2020. Вторник 16:04
На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

Работы 11 известных художников Дагестана представлены в межрегиональной выставке пейзажа «Радуга Юга – 2020» в Пятигорске.

На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников
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Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства культуры РД, масштабный проект проводится при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Вернисаж состоялся накануне в выставочном комплексе «Россия – моя история». Большая экспозиция, состоящая из 300 работ, собрала поистине уникальный̆ состав признанных современных мастеров живописи: народных, заслуженных художников России, почетных деятелей̆ искусств, лауреатов различных премий и конкурсов членов Союзов художников юга страны. География охватила 20 регионов России, в числе которых Адыгея, Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетии-Алания, Чечня, Астрахань, Краснодар и ряд других субъектов.

Профессиональное изобразительное искусство Дагестана в рамках «Радуги Юга» было представлено работами заслуженного художника РФ Зулкарная Рабаданова, народных художников Дагестана – Мухтара Камбулатова, Амирхана Магомедова, Тимура Кагирова, заслуженных художников РД – Хидир-Зулдана Юнусова, а также известных мастеров кисти, членов Союзов художников РД – Натальи Савельевой, Габибулы Амарова, Магомедкамиля Гаджиева, Абдулы Магомедова, Марсият Мирзахановой и Шапи Рабаданова.

В рамках открытия представители Дагестана также приняли участие в работе научно-практической̆ конференции «Пейзаж в современном изобразительном искусстве Юга России», в ходе которой̆ об одном из популярных жанров живописи, и о том, как он трансформировался в современном мире, говорили ведущие искусствоведы страны.

«Организаторы этого большого выставочного проекта показали богатую палитру южного пейзажа и то, как в разных концах нашей̆ большой̆ страны художники работают в этом прекрасном жанре. Дагестанские художники достойно представили наш регион в этом значимом культурном форуме. В работах представлены самые разные стили и техники, в котором сегодня успешно творят наши мастера кисти», – отметил председатель дагестанского отделения Союза художников Курбанали Магомедов.

 

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