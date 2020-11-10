На выставке в Пятигорске представили работы 11 дагестанских художников

Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства культуры РД, масштабный проект проводится при поддержке Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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Вернисаж состоялся накануне в выставочном комплексе «Россия – моя история». Большая экспозиция, состоящая из 300 работ, собрала поистине уникальный̆ состав признанных современных мастеров живописи: народных, заслуженных художников России, почетных деятелей̆ искусств, лауреатов различных премий и конкурсов членов Союзов художников юга страны. География охватила 20 регионов России, в числе которых Адыгея, Дагестан, Ингушетии, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетии-Алания, Чечня, Астрахань, Краснодар и ряд других субъектов.

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Профессиональное изобразительное искусство Дагестана в рамках «Радуги Юга» было представлено работами заслуженного художника РФ Зулкарная Рабаданова, народных художников Дагестана – Мухтара Камбулатова, Амирхана Магомедова, Тимура Кагирова, заслуженных художников РД – Хидир-Зулдана Юнусова, а также известных мастеров кисти, членов Союзов художников РД – Натальи Савельевой, Габибулы Амарова, Магомедкамиля Гаджиева, Абдулы Магомедова, Марсият Мирзахановой и Шапи Рабаданова.

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В рамках открытия представители Дагестана также приняли участие в работе научно-практической̆ конференции «Пейзаж в современном изобразительном искусстве Юга России», в ходе которой̆ об одном из популярных жанров живописи, и о том, как он трансформировался в современном мире, говорили ведущие искусствоведы страны.

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«Организаторы этого большого выставочного проекта показали богатую палитру южного пейзажа и то, как в разных концах нашей̆ большой̆ страны художники работают в этом прекрасном жанре. Дагестанские художники достойно представили наш регион в этом значимом культурном форуме. В работах представлены самые разные стили и техники, в котором сегодня успешно творят наши мастера кисти», – отметил председатель дагестанского отделения Союза художников Курбанали Магомедов.