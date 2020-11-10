ЗАМАНА - Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

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10 ноября, 2020. Вторник 14:34
Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов

Республика Дагестан – одна из самых представительных на I Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Дагестанский горный чай представляет республику на всероссийском конкурсе брендов
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Дагестан на конкурс заявил шесть брендов: дагестанскую баранину, абрикосовый нектар, овечий сыр, сушеную колбасу, горный чай и урбеч.

Традиционный дагестанский чай – это сбор из горных трав и ягод на основе черного чая. Причем сам сбор трав в высокогорье Дагестана представляет собой долгий и тщательно продуманный процесс.

Собирателям приходится ходить по склонам, искать заросли нужного растения, а затем ждать подходящего сезона для их сбора. После этого травы очищают от мусора, сортируют и высушивают. При этом сушка происходит обязательно на свежем воздухе, печь используют только для ягод. Важно, что горные травы отличаются своим составом от выращенных на равнине – одних только антиоксидантов в них больше в 6 раз.

Дагестанский чай – постоянный участник крупнейшего отраслевого мероприятия в стране – Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Напомним, итоги конкурса «Вкусы России» будут подведены в декабре в ходе народного голосования, после чего будет запущена масштабная программа продвижения региональных брендов.

 

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