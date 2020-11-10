Поздравление Врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликова с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Органы внутренних дел во все времена играли ключевую роль в правоохранительной системе России. Сегодня мы отдаем дань уважения мужеству и профессионализму многих поколений ваших предшественников. Гордимся сотрудниками, для которых патриотизм, чувство долга и справедливости, готовность прийти на помощь являются главными принципами в работе. В этом году исполнилось 100 лет со дня создания в Республике Дагестан органов внутренних дел. За свою вековую историю стражи правопорядка внесли большой вклад в обеспечение общественной безопасности, защиту спокойствия и благополучия жителей республики.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мы преклоняемся перед дагестанскими правоохранителями, которые доблестно сражались на фронте, боролись с нарушениями порядка и законности в тылу. В августе 1999 года сотрудники органов внутренних дел первыми дали отпор вторгшимся международным террористам, помогали организовывать народное ополчение.

Во многом благодаря вашему мужественному, тяжелому и упорному труду в Дагестане был побежден терроризм, обеспечены условия для безопасного развития и спокойной жизни республики.

Эта стабильность далась нам дорогой ценой. Мы всегда будем помнить тех, кто не отступил, несмотря на трудности и опасности, до последнего сохранял верность служебному долгу и присяге, совершил подвиги, ставшие воплощением мужества и героического духа нашего народа.

Благодарю сотрудников полиции за работу в условиях пандемии. Вы в силу служебных обязанностей подвергаете ежедневному риску себя, своих близких, проводите целый ряд мероприятий по обеспечению соблюдения гражданами, организациями медицинских и санитарных предписаний. Во многом стабилизация в Дагестане эпидемической ситуации – это ваша заслуга.

Уверен, что сотрудники органов внутренних дел республики будут и впредь эффективно противодействовать угрозам общественной безопасности, надежно защищать мирную жизнь дагестанцев.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.