Режиссер из Египта снимает фильм о Дербенте

Режиссер из Египта Ясер Мухаммад Фарадж решил приехать в самый старый город России Дербент, дабы снять документальный фильм о городе, его культуре и жителях.

Фараджа интересуют также знаменитые места города, колоритные улочки магалов, где режиссер и начал свои съемки.

Египтянин прибыл в республику Дагестан на прошлой неделе, но уже успел отснять больше половины материала.

В настоящее время режиссер намерен снять фильм, в котором арабы увидят древний Дербент, его знаковые места, колоритные улочки магалов, узнают о легендах и преданиях города.

Прогулка по Дербенту началась со старинного северного кладбища «Кырхляр».

По словам сопровождающего и пригласившего гостя в Дербент проректора исламкого университета имени Шейха Абдула-Афанди г. Дербент Сайидмухаммада Газимагомедова, режиссёру продолжительное время писали в социальных сетях о могилах 40 асхабов пророка Мухаммада, которые захоронены на кладбище Кырхляр в Дербенте.

Мэр Дербента Хизри Абакаров рассказал иностранцу, что в центре кладбища захоронены полководцы Иб Салман Рабия и его брат Абдурахман Рабия: «Легенда гласит, что при при бытии они сожгли свой корабль, чтобы закрыть себе путь домой и провозгласить Ислам на Северном Кавказе».

Глава древнего города также рассказал режиссёру, что в настоящее время кладбище комплексно благоустраивается. Проект кладбища был согласован с жителями города и представителями духовенства Дербента. Он предусматривает мощение существующих дорожек и прокладку нескольких новых, установку бордюрных камней, сдержанного освещения, поливочных мини-фонтанов вдоль главных аллей, а также небольшого количества лавочек для отдыха пожилых посетителей. На торце галереи будет размещен источник для омовений, за ним в помещении туалетные комнаты. Реставрационные мероприятия также включают в себя восстановление старых могильных камней, очистку резных каменных поверхностей, выравнивание покосившихся и упавших памятников. Как подчеркнул мэр Дербента Хизри Абакаров, самое главное – сохранить исторический облик захоронений кладбища «Кырхляр», создать здесь комфортные условия для посещения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В этот же день режиссер из Египта Ясер Мухаммад Фарадж посетил древнейшую мечеть России – Джума-мечеть. Он проявил живой интерес, осматривая соборную Джума-мечеть. Гостя поразила величественность архитектурного сооружения.

Хизри Абакаров отметил, что мечеть является одним из уникальных памятников культовой архитектуры, которому уже исполнилось 1300 лет. Джума-мечеть принадлежит к самым значительным ранним мечетям, построенным в исламском халифате. Сегодня соборная Джума-мечеть входит в пятерку самых древних мечетей мира и считается одним из интереснейших памятников Дербента.

Стоит отметить, что Ясер Мухаммад Фарадж объехал 120 стран. Он поделился, что снимает большой фильм про Чечню, в его репертуаре также есть фильм про Татарстан. Планирует переехать на определенное время в Дагестан и снять про него большой фильм на арабском языке. Ясер Мухаммад Фарадж отучился деятельности режиссера в Канаде и 30 лет работает в этой сфере. Источник: http://derbent-news.ru/articles/media/2020/11/9/rezhisser-iz-egipta-snimaet-film-o-derbente/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FRezhisser_iz_Egipta_snimaet_film_o_Derbente--7441f185b31be3ff2c42f0fb3d6d91c2

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