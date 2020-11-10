Дагестан принимает участие в форуме «Траектория развития»

Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ проводит VI Всероссийский образовательно-кадровый форум «Траектория развития».

В качестве спикеров выступят приглашённые эксперты, среди которых преподаватели РАНХиГС, представители федеральных органов власти, бизнесструктур, активисты общественных организаций.

Все мероприятия Форума пройдут с 17 по 20 ноября 2020 года в дистанционном формате с трансляцией в сети «Интернет».

Форум «Траектория развития» - это уникальная образовательная и дискуссионная площадка. К участию приглашаются руководители органов государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления, главы муниципальных образований, депутаты, государственные гражданские и муниципальные служащие, руководители и сотрудники организаций, предприятий и учреждений.

По завершении мероприятий всем участникам выдается удостоверение РАНХиГС о повышении квалификации установленного образца по программе «Механизмы достижения национальных целей развития в современных экономических условиях».

Заявку для участия в форуме «Траектория развития» можно подать на сайте www.tr-razv.ru до 11 ноября 2020 года (включительно). Информация об условиях и сроках проведения на официальном сайте и по телефонам: +7-499-653-64-26, +7-916-839-41-78 (с 10:00 до 19:00 по московскому времени).