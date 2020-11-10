Отопление подано в дома всех махачкалинцев раньше срока

В дома всех махачкалинцев подано отопление. Об этом сообщает глава города Салман Дадаев на своей странице в сети Instagram.

Мэр столицы напомнил, что отопительный сезон, как правило, стартует с середины ноября. Однако из-за неблагоприятных погодных и эпидемиологических условий в текущем году было принято решение подать отопление в начале месяца.

Как объяснил Дадаев, с 4 ноября тепло поступило в социальные учреждения – больницы, детские сады, школы. Затем отопление было подано и в многоквартирные дома.

«На сегодняшний день все котельные запущены, теплоноситель подан к каждому дому», – написал мэр.

Он также призвал жителей обращаться по телефонам 68-16-71 и 78-03-45 в случае, если управляющая компания все еще не подала тепло в квартиры горожан.

«Городские службы обяжут управляющую компанию оперативно решить вопрос с подачей тепла», – заверил Салман Дадаев.