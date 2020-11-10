На Едином портале госуслуг запущен новый сервис

На Едином портале госуслуг запущен сервис , позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

Через специальную форму на ЕПГУ медицинские работники смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала. Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.