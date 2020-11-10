ЗАМАНА - На Едином портале госуслуг запущен новый сервис

На Едином портале госуслуг запущен новый сервис

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10 ноября, 2020. Вторник 00:49

На Едином портале госуслуг запущен сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.

На Едином портале госуслуг запущен новый сервис
Информация

Через специальную форму на ЕПГУ медицинские работники смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала. Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

 

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