Через специальную форму на ЕПГУ медицинские работники смогут направить свои предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку организации вакцинации медперсонала. Сервис доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
На Едином портале госуслуг запущен новый сервис
- Автор Мадина
- 10 ноября, 2020. Вторник 00:49
На Едином портале госуслуг запущен сервис, позволяющий учитывать все предложения и замечания медицинских работников по оказанию медпомощи пациентам с COVID-19.
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