ЗАМАНА - В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

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09 ноября, 2020. Понедельник 15:34
В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»

В образовательных организациях Республики Дагестан реализуется госпрограмма «Доступная среда» по созданию комфортных условий обучения для детей-инвалидов, пишет РИА "Дагестан".

В 32 образовательных организациях Дагестана начата реализация госпрограммы «Доступная среда»
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На реализацию данных мероприятий в 2020 году предусмотрены средства в объеме 62, 8 млн рублей, из которых 56,9 млн рублей из федерального бюджета, а по 2,9 млн рублей – из республиканского и муниципального бюджетов. В этом году программа реализуется в 32 образовательных организациях, 13 из которых – дошкольные, 19 – общеобразовательные. Адаптационные мероприятия включают проведение работ по архитектурной доступности, а именно расширение дверных проемов, установка пандусов, подъемных платформ, информационных терминалов и системы вызова помощи, оснащение специализированным учебным оборудованием и многое другое. В Махачкале программа реализуется в девяти образовательных организациях, в Буйнакске – 5, Кизилюрте – 4, Кизляре – 3, Каспийске и Избербаше – по 1. По два объекта определено в Буйнакском, Кизлярском, Карабудахкентском и Ногайском районах, один – в Шамильском районе. В ряде муниципалитетов работы уже завершены.

 

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