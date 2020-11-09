ЗАМАНА - Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

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09 ноября, 2020. Понедельник 09:22
Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

6 ноября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», состоялся ежегодный гала-концерт «Мы – вместе», посвященный празднованию Дня народного единства.

Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге
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В связи с ограничениями, введенными Роспотребнадзором, программа прошла без зрителей в режиме онлайн и демонстрировалась по телевидению северной столицы.

В мероприятии приняли участие более двадцати пяти лучших творческих коллективов и исполнителей, среди них и детско-юношеский хореографический ансамбль при представительстве Дагестана в Санкт-Петербурге «Имамат», художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры РД Нурмагомед Гаджиев. 

По ходу концерта творческие коллективы и исполнители познакомили жителей и гостей Санкт-Петербурга с вокальным, инструментальным и хореографическим искусством, с национальными традициями и обычаями народов, проживающих в городе на Неве, демонстрировали единство многонациональной северной столицы. 

Концерт был организован Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт- Петербурге, национально-культурных объединений (НКО) и землячеств города.

По мнению представителя Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасана Гасанова, эти мероприятия, которые уже стали традиционными, очень необходимы, ибо они позволяют лучше узнавать культуру и традиции друг друга, помнить о том, что людьми разных национальностей и конфессий создавался, защищался и развивается город на Неве. «Дагестанцы в них принимали и впредь будут принимать самое активное участие», – подчеркнул постпред Гасанов.

 

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