Дагестанский ансамбль «Имамат» выступил на гала-концерте «Мы – вместе» в Санкт-Петербурге

В связи с ограничениями, введенными Роспотребнадзором, программа прошла без зрителей в режиме онлайн и демонстрировалась по телевидению северной столицы.

В мероприятии приняли участие более двадцати пяти лучших творческих коллективов и исполнителей, среди них и детско-юношеский хореографический ансамбль при представительстве Дагестана в Санкт-Петербурге «Имамат», художественным руководителем которого является заслуженный работник культуры РД Нурмагомед Гаджиев.

По ходу концерта творческие коллективы и исполнители познакомили жителей и гостей Санкт-Петербурга с вокальным, инструментальным и хореографическим искусством, с национальными традициями и обычаями народов, проживающих в городе на Неве, демонстрировали единство многонациональной северной столицы.

Концерт был организован Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт- Петербурге, национально-культурных объединений (НКО) и землячеств города.

По мнению представителя Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасана Гасанова, эти мероприятия, которые уже стали традиционными, очень необходимы, ибо они позволяют лучше узнавать культуру и традиции друг друга, помнить о том, что людьми разных национальностей и конфессий создавался, защищался и развивается город на Неве. «Дагестанцы в них принимали и впредь будут принимать самое активное участие», – подчеркнул постпред Гасанов.