«Мы должны ясно осознавать значимость классиков литературы»: ДГУ поддерживает инициативу возвести памятник даргинскому поэту Омарла Батыраю

Дагестан – кузница мастеров не только прикладного искусства, но и искусства словесного. Сулейман Стальский, Расул Гамзатов, Омарла Батырай, Абу-Бакар Ахмедхан, Хизгил Авшалумов – эти, и другие имена дагестанских писателей и поэтов известны в России и за ее пределами.

Поэта Омарла Батырая дагестанский народ почитает как зачинателя реалистической даргинской литературы – каждое его слово на лету подхватывалось и оставалось жить в народной памяти.

Вопрос об увековечении памяти поэта был снова поднят в Даггосуниверситете на заседании секции культурно-исторического наследия Конгресса дагестанской интеллигенции. Собравшиеся обсудили и взаимодействие научной и творческой интеллигенции с центрами традиционной культуры муниципальных образований РД.

«Дагестанский государственный университет играет особую роль в сохранении и приумножении богатства национальных идентичностей народов Дагестана. Это и развитие национальной филологии, культуры, просвещения. Омарл Батырай – один из основоположников национальной дагестанской поэзии, даргинской. Его творчество – общепризнанное общедагестанское достояние. Этого же мнения придерживался и наш поэт, писатель мировых масштабов Расул Гамзатов, советский писатель Николай Тихонов и многие другие. Творчество Батырая охватывает и тему жизни простых тружеников-горцев, и тему патриотизма, лирику, оно широко известно и популярно.

На нашей вузовской площадке уже проходило обсуждение проекта памятника даргинскому поэту, участниками мероприятия был одобрен макет памятника, предложенного известным скульптором, заслуженным художником РД Шамилем Канайгаджиевым. Пусть и дальнейшая работа по сохранению и популяризации творчества поэта, его вклада в дагестанскую, российскую литературу, будет не менее продуктивна», – подчеркивает ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Известный литературовед, профессор Абдулла Вагидов писал, что последние песни Батырая, его поэмы-очерки явились феноменом в словесном искусстве даргинцев.

«Историческая память имеет колоссальное значение, особенно в культуре. Поэтому мы, а в особенности подрастающее поколение, должны ясно осознавать классиков литературы – тех людей, которые явились основоположниками, которые внесли серьезную лепту в развитие литературы, искусства, культуры в целом», – считает заслуженный юрист и деятель искусств РД, член союза писателей РД, доцент Юридического института ДГУ Магомедзапир Абдуллаев.

Он подчеркивает, что Омарла Батырай личность общеизвестная, неординарная и почитаемая всеми представителями творческой интеллигенции не только Дагестана, но и за его пределами.

О том, на какой стадии находится работа по возведению памятника даргинскому поэту, рассказала руководитель дагестанской общественной организации «Историко-культурное наследие» Перзият Багандова.

Общественница отметила, что занялась работой по сохранению развитию даргинского языка уже давно. По ее инициативе и поддержке были созданы сборник даргинских народных песен, даргинско-русский словари, антология даргинской прозы и поэзии для детей, проведены крупные мероприятия и выставки.

Памятник поэту Омарла Батыраю – это инициатива Комиссии при Главе республики, а также 5 даргинских районов: Акушинского, Дахадаевского, Кайтагского, Сергокалинского и Левашинского. Установить его планируется на проспекте Р. Гамзатова в Махачкале – в сквере между Национальной библиотекой и гостиницей «Ленинград». Все документы для этого собраны, а проект утвержден администрацией города.

«В столице Дагестана немало монументов, установленных достойным сынам Отечества, в том числе и мастерам слова. Имя Омарла Батырая носит Даргинский театр и улица в Махачкале. К большому сожалению, до сих пор в столице республике нет памятника одному из великих дагестанцев, внесшему неоценимый вклад в сокровищницу дагестанской поэзии и прославившему своим творчеством Дагестан», – подчеркивает заведующий кафедрой дагестанских языков филологического факультета ДГУ, рук.даргинской секции Союза писателей РД Муса Багомедов.

Обмарла Батырай будет изображен сидящим на горе и держащим чунгур. На создание и установку памятника требуется 4 миллиона рублей. Общественники и меценаты уже внесли свой вклад в эту сумму. Дальнейший сбор – добровольный вклад каждого дагестанца.

Собравшиеся обсудили идею и перспективы вопроса, и постановили собрать оргкомитет, работа которого будет заключаться в решение возникающих проблем по возведению памятника Омарла Батыраю.