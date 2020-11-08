Стоит отметить, что конкурс на присуждение премии лучшим педагогическим работникам махачкалинских школ в столице Дагестана проводится впервые по инициативе Салмана Дадаева и направлен на развитие у педагогов творческого и профессионального потенциала.
Для участия в конкурсе были выдвинуты 34 участника из 28 общеобразовательных учреждений столицы. Победителями педагогического состязания стали 10 учителей.
Обращаясь к победителям, градоначальник отметил важность их труда в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, а также обозначил основные задачи по качественному улучшению образовательной отрасли в Махачкале. При этом Дадаев подчеркнул, что сегодня в столице наблюдается небывалый строительный бум по части возведения образовательных учреждений, что также оказывает влияние на получение доступного и качественного образования юными махачкалинцами.
Мэр отметил, что в нашем городе очень сильный педагогический состав и лучшие школы региона, и мы должны гордиться этим.
Поздравил коллег и начальник столичного Управления образования Вадим Дибияев.
В ответном слове педагоги выразили признательность в адрес руководства Махачкалы за пристальное внимание к образовательной отрасли и ее проблемам. Они также поделились с главой города своими планами и идеями по улучшению работы с подрастающим поколением и формированию ответственных граждан города, республики и страны.