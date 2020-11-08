10 махачкалинских учителей получили премии за достижения в педагогической деятельности

В Махачкале завершился конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. На торжественной церемонии в столичной администрации, сегодня, 6 ноября, педагогов поздравил глава города Салман Дадаева. Лучшим педагогическим работникам столицы республики мэр вручил дипломы и сертификаты на получение 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что конкурс на присуждение премии лучшим педагогическим работникам махачкалинских школ в столице Дагестана проводится впервые по инициативе Салмана Дадаева и направлен на развитие у педагогов творческого и профессионального потенциала.

Для участия в конкурсе были выдвинуты 34 участника из 28 общеобразовательных учреждений столицы. Победителями педагогического состязания стали 10 учителей.

Обращаясь к победителям, градоначальник отметил важность их труда в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, а также обозначил основные задачи по качественному улучшению образовательной отрасли в Махачкале. При этом Дадаев подчеркнул, что сегодня в столице наблюдается небывалый строительный бум по части возведения образовательных учреждений, что также оказывает влияние на получение доступного и качественного образования юными махачкалинцами.

Мэр отметил, что в нашем городе очень сильный педагогический состав и лучшие школы региона, и мы должны гордиться этим.

Поздравил коллег и начальник столичного Управления образования Вадим Дибияев.

В ответном слове педагоги выразили признательность в адрес руководства Махачкалы за пристальное внимание к образовательной отрасли и ее проблемам. Они также поделились с главой города своими планами и идеями по улучшению работы с подрастающим поколением и формированию ответственных граждан города, республики и страны.