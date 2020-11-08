В Дагестане модернизируется система дополнительного образования детей

Министерство образования и науки РД создает новые современные условия для дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В этом году проект охватил 118 образовательных организаций. Это 4486 новых мест с охватом порядка 7 тыс. обучающихся. Образовательные организации ремонтируются и оснащаются современным учебным оборудованием (в зависимости от направлений). Из федерального и регионального бюджетов на эти цели в этом году выделено 30 млн рублей. Специалистами уже разработаны дополнительные общеобразовательные программы, а педагоги проходят повышение квалификации по новым стандартам.

«Недостаточно просто создать современные условия, наши педагоги должны быть готовы работать с детьми на качественно новом уровне с использованием современных форм и методов преподавания», - подчеркнула вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Курсы повышения квалификации педагогов допобразования проводятся на базе Малой академии наук РД по шести направлениям: естественнонаучному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому, художественному, физкультурно-спортивному и социально-педагогическому.

В каждом из направлений педагоги изучают специфику обучения и требования к составлению общеразвивающих программ дополнительного образования. Большое внимание уделяется организации занятий для детей с особенностями здоровья и инвалидностью.

«Эти курсы помогают обновить знания и представления об образовательном процессе. Приступить к проведению занятий теперь будет намного легче, особенно тем, кто впервые будет проводить занятия по допобразованию», - поделилась педагог Станции юных натуралистов Кизилюртовского района Джамиля Гаджиева.

Работа по модернизации системы дополнительного образования будет продолжена и в последующие годы. В 2021 году Минобрнауки РД планирует создание более 76 тысяч новых мест допобразования. Из федерального бюджета на эти цели будет направлено 497 млн рублей.

Создание новых мест позволит к 2024 году обеспечить доступным дополнительным образованием не менее 80% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории республики.