ЗАМАНА - В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

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08 ноября, 2020. Воскресенье 00:54
В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»

В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда». Об этом сообщили информагентству в пресс-службе регионального министерства труда и соцразвития.

В Дагестан направлено около 235 млн. рублей на реализацию госпрограммы «Доступная среда»
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 Так, в рамках соглашения между Минтруда России и Правительством РД в дошкольных и общеобразовательных организациях республики будут созданы условия, в которых дети-инвалиды смогут получить качественное образование.

 

Также в Программу войдут мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. За счет выделенных средств для обеспечения доступности инвалидов будут оборудованы свыше 170 объектов – соцзащиты, занятости, здравоохранения, культуры и других. 

 

Кроме того, будет приобретен транспорт в количестве 11 единиц, для адаптивной перевозки маломобильных граждан. Также на уличных светофорах будут установлены звуковые устройства сопровождения. 

 

Помимо этого, соцработники Минтруда республики пройдут курсы обучения по основам тифлосурдокоммуникации. 

 

На сегодняшний день уже начата работа по закупке товаров, организации услуг, а также заключение контрактов по адаптации зданий и помещений.

 

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взяты из открытых источников
 

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