Власти Дагестана в связи с началом сезона холодов перевели ожидающих возвращения на родину граждан Азербайджана в стационарный пункт временного размещения (ПВР) в Кайтагском районе. Сегодня, 5 ноября, условия проживания граждан соседней страны в ПВР проверили заместитель Председателя Правительства Дагестана Рамазан Джафаров и начальник ГУ МЧС России по РД Нариман Казимагамедов.

По поручению Врио Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с 1 ноября из-за похолодания граждане Азербайджана, ожидающие открытия российско-азербайджанской границы и возвращения домой во временном палаточном лагере возле села Куллар в Дербентском районе, переведены в стационарный ПВР – оздоровительный лагерь в Кайтагском районе.

На сегодня здесь находятся 195 человек, среди них 14 женщин и 3 детей. Охрану общественного порядка в лагере обеспечивают сотрудники Росгвардии, МВД. Также на месте дежурят сотрудники регионального управления МЧС. К этой работе также привлечены представители МЧС Азербайджана.

Ежедневно проживающие в лагере обеспечиваются трёхразовым питанием, медицинское обслуживание осуществляется. Все находящиеся в ПВР граждане Азербайджана обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, дважды в день проводится термометрия, а также полная дезинфекция всех помещений лагеря.

Рамазан Джафаров и Нариман Махмудов осмотрели территорию лагеря, комнаты для проживания, а также проверили условия, созданные в столовой, медицинском пункте.

Вице-премьер РД в ходе разговора с гражданами Азербайджана сообщил о ходе переговоров по их возвращению на родину с азербайджанской стороной и отметил, что отправка затягивается в связи с тяжёлой обстановкой в соседнем государстве.

«Мы с марта находимся в постоянном контакте с азербайджанской стороной. У нас были достигнуты договоренности о еженедельном пропуске азербайджанских граждан, которые вынужденно находятся здесь, соответственно и российских граждан из Азербайджана к нам в течение каждых 17-20 дней с учётом того, что мы своих граждан ещё размещаем в обсерваторы. Всего за этот период удалось пропустить около 6,5 тысяч азербайджанских граждан к себе на родину и около 5 тысяч российских – в нашу страну. Однако в последнее время с учётом осложнения обстановки в Азербайджане установленный график нарушается. Пока этот вопрос мы не сможем окончательно решить, потому что граница закрыта, и каждый пропуск осуществляется по отдельной договоренности, в том числе и по линии МИД обеих стран. Этот вопрос решается в рабочем порядке. Мы готовы их пропустить одновременно, если такое решение будет принято азербайджанской стороной», – рассказал Рамазан Джафаров.

Со стороны граждан Азербайджана выступил житель азербайджанского города Гянджа Икрам Керимов. Он от лица всех поблагодарил власти и народ Дагестана за помощь и поддержку и попросил содействия в решении вопроса отправки на родину. «Мы благодарим вас и ваш народ. Но желание всех нас сейчас – вернуться домой, и в эти трудные дни быть вместе со своими родными, со своим народом. Просим вас посодействовать в нашем скорейшем возвращении на родину», – обратился Керимов.

Всего граждан Азербайджана, желающих вернуться в свою страну, в Дагестане, по словам Рамазана Джафарова, сейчас около 400 человек. «Часть из них проживает у своих родственников, знакомых, часть уехала из пункта временного размещения, чтобы продолжить работать в местах, где они были до приезда сюда. Но при принятии азербайджанской стороной решения о пропуске своих граждан на родину, естественно, количество желающих вернуться домой увеличится», – заключил вице-премьер.