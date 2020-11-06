Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии, получившего тяжелейшие ожоги

Дагестанские врачи спасли подростка из Ингушетии. 15-летний школьник получил тяжелейшие ожоги пламенем и кипятком при взрыве домашнего отопительного котла. Мальчик в срочном порядке был госпитализирован в Малгобекскую центральную районную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Подросток получил ожоги более 45 процентов поверхности тела. В течение трех дней доктора из Ингушетии консультировались с дагестанскими коллегами, в частности с главным комбустиологом (специалист по ожогам) СКФО, заведующим ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомедом Ахмедовым.

Учитывая, что ожоговое отделение РКБ является межрегиональным центром для лечения больных с ожогами, специалистами Министерства здравоохранения РД, по поручению главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, совместно с консилиумом врачей, было решено транспортировать ребенка в Махачкалу. В РКБ имеется все необходимое для лечения пациентов с такими серьезными ожогами. 29 октября мальчика на реанимобиле Ингушского центра медицины катастроф перевезли в столицу Дагестана. По словам медиков, состояние пациента было очень тяжелым, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В реанимации провел около семи дней. Сегодня, благодаря усилиям врачей, жизни школьника ничего не угрожает. Мальчик уже переведен в палату и активно идет на поправку. По прогнозам медиков он сможет вернуться домой уже через две недели.