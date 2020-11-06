В Северо-Кавказском федеральном округе успешно реализуется проект Сбербанка «Безналичные республики»

Поручения в целях расширения внедрения безналичной инфраструктуры на территории округа были даны по итогам совещания под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки с участием Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и глав регионов СКФО, которое состоялось в июле текущего года.

Проект нацелен на развитие безналичных расчетов в сфере ЖКХ, торговли, эквайринга, образования и здравоохранения, а также в целом на повышение уровня финансовой грамотности населения.

За 9 месяцев текущего года рост доли безналичного оборота по СКФО составил 30% (с 13,6% до 17,6% соответственно в 2018 и 2019 годах). В 1,6 раза увеличилось количество устройств для безналичной оплаты в учреждениях здравоохранения и образования СКФО. Лучшая динамика наблюдается на территории Республики Дагестан, где количество терминалов безналичной оплаты выросло практически в 2,5 раза и составило 395.

Парк терминальных устройств совместно с Cash Out + QR в СКФО сегодня составляет более 61 тысяч – это в 1,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2019 г.

Объем безналичных платежей за услуги ЖКХ за 9 месяцев 2020 года увеличился в 1,2 раза по сравнению с 9 месяцами 2019 г. (+2,1 млрд) и составил 14,4 млрд.

Положительная динамика достигается за счет продвижения удаленных способов оплаты. Ежегодно объем безналичных платежей ЖКХ растет на 130 %.

Расширяются возможности безналичных расчетов и в сфере транспорта. Так, на территории Республики Ингушетия запущен пилотный проект безналичной оплаты проезда на 10 транспортных средствах муниципального перевозчика ГУП «Ингушавтотранс».

В августе текущего года на территории Республики Дагестан безналичная оплата в общественном транспорте запущена в транспортных средствах МУП «Махачкалинское троллейбусное управление». Установлено 40 единиц терминального оборудования. Проект будет масштабирован на все виды городского общественного транспорта в столице Республики Дагестан в 4 квартале 2020 года.

Вместе с руководством субъектов СКФО Сбербанк продолжит работать над развитием инфраструктуры безналичной оплаты на территории округа.