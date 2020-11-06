В Дагестане продолжается конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы

Государственная жилищная инспекция РД продолжает прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Дагестана, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.

Первый этап конкурса, начавшийся 20 октября, завершится 9 ноября текущего года. В рамках второго этапа конкурса 30 ноября планируется провести тестирование, индивидуальное собеседование кандидатов.

Вакансии открыты на следующие должности: начальник информационно-аналитического отдела, категория «руководители», главная группа должностей; ведущий специалист 3 разряда информационно-аналитического отдела – пресс-секретарь, категория «обеспечивающие специалисты», ведущая группа должностей; главный специалист – эксперт отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по Северной зоне, категория «специалисты», старшая группа должностей:

Кандидатам необходимо подать в Госжилинспекцию РД документы, указанные в перечне в течение 21 дня со дня размещения объявления об их приеме.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Информацию по всем интересующим вопросам по конкурсу участники могут узнать, позвонив на номер 8(8722) 51-73-18 или на сайте Госжилинспекции по РД.