ЗАМАНА - В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ

В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ

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06 ноября, 2020. Пятница 11:27
В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ

27 октября 2020 в г. Махачкала состоялось торжественное открытие учебного центра РЕД СОФТ в Дагестанском государственном техническом университете.

В Дагестане открыли учебный центр РЕД СОФТ
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Ранее в марте этого года разработчик и вуз подписали ряд соглашений, которые предусматривают создание учебного центра для проведения обучения пользователей и специалистов работе с продуктами компании, подготовку квалифицированных специалистов, а также создание центра компетенций.

 

По программам авторизованного учебного центра планируется обучение и повышение квалификации всех направленных от предприятий и организаций республики сотрудников и служащих государственных структур. Это означает, что повысить квалификацию или пройти обучение может любой желающий, заинтересованный в использовании для решения своих задач продуктовой линейки РЕД СОФТ.

 

Студенты университета получат возможность практической работы с флагманскими продуктами РЕД СОФТ уже на этапе обучения, так как их использование вводится в курс практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин по направлениям подготовки, связанных с IT-технологиями, а также спецдисциплин по направлениям «Управление в технических системах», «Мехатроника и робототехника», «Электроэнергетика и электротехника».

 

«В рамках национального проекта Цифровая экономика проводятся работы по замене зарубежного программного обеспечения на отечественное. Этот процесс даст толчок не только для развития отечественных ИТ компаний, но и внесёт весомый вклад в обеспечение цифрового суверенитета России. Важным инструментом этой деятельности является подготовка компетентных кадров в этой сфере. Учитывая, что компания «РЕД СОФТ» является одним из лидеров в области разработки отечественного программного обеспечения, открытие центра в Республике Дагестан носит стратегический характер, который обеспечит качественный переход на отечественное программное обеспечение», - прокомментировал министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан Снегирев С.В.

 

«Сегодня, открывая авторизованный центр РЕД СОФТ в ДГТУ, мы предлагаем для всех слушателей 3 программы с общим количеством часов 24, 36 и 48. Они рассчитаны для освоения информации о среде и администрирования операционной системы РЕД ОС, которая соответствует требованиям безопасности и подходит для использования органами исполнительной власти. Мы предполагаем, что обучение будут проходить не только сотрудники органов госвласти, но и представители компаний различных форм собственности и студенты, обучающиеся по соответствующим направлениям подготовки», - добавил ректора Дагестанского государственного технического университета Суракатов Н.С.

 

«Открытие учебных центров РЕД СОФТ в разных регионах России является подтверждением востребованности нашего программного обеспечения. Уверен, что дружественная атмосфера ДГТУ вкупе с простой подачей материала позволят обучить специалистов работе с продуктами РЕД СОФТ легко и результативно», - отметил заместитель генерального директора РЕД СОФТ Рустамов Р.М.

 

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