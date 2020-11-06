В столице республики состоялось торжественное награждение лауреатов премии Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана». В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан церемония прошла без зрителя, в режиме онлайн-трансляции.

Награждение провели Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр культуры РД Зарема Бутаева и замминистра, директор РДНТ МК РД Марита Мугадова.

За значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры государственными наградами отмечены 15 деятелей культуры региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился Анатолий Карибов.

«Главная функция культуры в современном мире – сохранение духовно-исторической основы этноса и его национальной идентичности.

Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал особую роль и приоритет уникальных традиций, самобытных культур, обычаев народов России в возрождении духовности нашего государства. И это закреплено в Стратегии государственной национальной политики России.

Не случайно сегодня мы уделяем столь серьезное внимание проблемам сохранения нематериального культурного наследия. Это, прежде всего, исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания, навыки и умения, относящиеся к народным промыслам. Одной из форм сохранения культурного наследия является премия Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана». Это весомая поддержка непрофессионального разножанрового творчества, людей - носителей традиций народной культуры. Лауреаты премии «Душа Дагестана» вносят значительный вклад в сохранение традиций и народной культуры.

Поздравляю, желаю всем здоровья и творческих успехов», - сказал А.Карибов.

Напомним, что премия Правительства РД «Душа Дагестана» в области традиционной культуры и народного творчества направлена на поддержку работников культуры, внесших вклад в сохранение и развитие народного творчества, промыслов и ремесел, фольклорного искусства, и вручается с 2012 года. На сегодняшний день ее лауреатами признаны 112 человек из городов и районов республики.