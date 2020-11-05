Дагестан активно развивает рыбную промышленность

Первым пунктом посещения стал рыбный терминал Махачкалинского морского торгового порта. Два года назад здесь начата реализация проекта по его реконструкции и восстановлению, что в совокупности с восстановлением рыбопромыслового флота позволило многократно увеличить объемы добычи рыбы. После проведения капитальных работ и технического переоснащения инфраструктуры рыбного порта ООО «Порт-Петровск», арендующее его, предоставляет услуги комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отвечающие потребностям работников рыбной отрасли. За период с начала 2018 года ООО «Порт-Петровск» инвестировало в проект более 200 млн рублей, создано 50 рабочих мест. На сегодняшний день завершены: капитальный ремонт административных и складских зданий, прокладка новых линий электропередачи и замена трансформаторной подстанции, подключение газовых сетей, капремонт водопровода, устройство водоотведения, проведены земляные работы, очистка акватории вдоль причалов от затонувших судов, что позволило увеличить полезную длину причалов. Кроме того, разработана ПСД на капитальный ремонт причальной набережной. Более того, рыбным портом разработан проект по организации первичной переработки рыбы. В частности, на ближайшее время намечено строительство: комплекса по приему рыбы с судов рыбонасосом, склада для предварительного хранения объемом до 200 тонн, цеха по шоковой заморозке производительностью до 100 тонн в сутки и возможностью доведения мощности до 200 тонн в сутки, а также склада для хранения замороженной рыбы емкостью до 700 тонн. Создание этих мощностей обеспечит первичную переработку 18 тыс. тонн рыбы в год и создаст более 100 рабочих мест, и это только в порту, без учета смежных отраслей (логистика, реализация, глубокая переработка). Как рассказал директор предприятия Рустам Керимов, технологическое оборудование приобретается в лизинг через МФК «Даглизингфонд», часть оборудования уже поступила. Сейчас решается вопрос получения технических условий на необходимый объем электроэнергии. Артём Здунов поручил курирующим направление руководителям ускорить процесс и держать его на контроле. На сегодняшний день ведутся строительные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Общая сумма капитальных вложений оценивается в 160 млн руб. В итоге реализация проекта позволит увеличить скорость перевалки рыбы, а, следовательно, и объем ее добычи. Более того, это будет способствовать увеличению ежегодных налоговых отчислений на 38,7 млн рублей. Ознакомился в Махачкале Артём Здунов и с реализацией проекта ООО «Союзрыбпром». Здесь также речь идет о первичной переработке рыбы. Общая стоимость проекта - около 400 млн рублей. В его рамках создаются мощности по приемке, сортировке, шоковой заморозке (170 тонн в сутки) и хранению рыбной продукции (17000 тонн единовременного хранения). На производстве будут задействованы более 40 человек. Ввод в эксплуатацию первой очереди произведен в конце октября текущего года, на сегодняшний день идет монтаж дополнительного оборудования, работе на котором обучают местных работников специалисты из Калининграда. Проблемным, по словам инициатора проекта Сергея Лютаревича, пока остается вопрос со стабильным обеспечением производства электричеством. В ближайшее время будет поставлен резервный генератор. «Если нам серьезно развиваться и дальше, то необходимо строить свои очистные сооружения, а для этого надо решить вопрос со сбросом», - прокомментировал Лютаревич. Премьер-министр со своей стороны дал поручение отраслевым структурам проработать обозначенные задачи. Также организацией приобретен земельный участок со зданиями и сооружениями для дальнейшей организации глубокой переработки кильки (консервы и пресервы). Стоит отметить, что реализация проекта осуществляется совместно с Калининградской группой компаний «За Родину!», которая является одним из крупнейших производителей пресервов и консервов в стране. Аналогичные проекты реализуются сейчас в Сулакской зоне и в Бабаюртовском районе. Кроме того, планируется строительство рыбного порта в Избербаше. При этом эксперты отмечают, что объем добычи республикой кильки в сезон может достигнуть 30-35 тысяч тонн. С этой целью в регионе будет работать 22 рыбопромысловых судна.