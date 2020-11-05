ЗАМАНА - «Ночь искусств» в Дагестане собрала более 10 тысяч зрителей

«Ночь искусств» в Дагестане собрала более 10 тысяч зрителей

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05 ноября, 2020. Четверг 13:38
«Ночь искусств» в Дагестане собрала более 10 тысяч зрителей

Накануне, 3 ноября, во всех регионах России стартовала Всероссийская акция «Ночь искусств» под лозунгом «Искусство объединяет».

«Ночь искусств» в Дагестане собрала более 10 тысяч зрителей
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Впервые за 8 лет проведения, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, акция полностью прошла в режиме онлайн. К участию в проекте в таком необычном формате присоединились и учреждения культуры Республики Дагестан. Ночь искусств – это яркое смешение жанров.
В библиотечном и музейном пространстве в эту ночь звучит великолепная музыка, поэтическое слово, лекции, проходят мастер-классы для детей и взрослых, обзорные экскурсии, различные челленджи.
В театрах и концертных учреждениях демонстрируются открытки из популярных спектаклей, звучат литературно-музыкальные экспозиции, проводятся шоу, концерты оркестров, ансамблей и многое другое.
В этом году все состоялось в режиме онлайн, но и в этом есть плюс! Это удивительное пространство было доступно каждому. Учреждения культуры республики подготовили в рамках Ночи искусств порядка 60 онлайн-мероприятий, которые собрали более 10 тысяч зрителей.
Трансляции велись на YouTube-каналах и страницах учреждений в социальных сетях. «За годы своего существования акция объединяет все больше ценителей высокого искусства, собирая их на своих арт-площадках – в музеях, библиотеках, театрах, выставочных залах.
К сожалению, в этот раз, по понятным причинам мы должны были следовать существующим ограничениям и требованиям безопасности, но при этом наши учреждения культуры постарались создать атмосферу праздника искусства, представить больше разноформатных мероприятий и компенсировать широкий охват онлайн трансляциями с места событий.
На протяжении всей Ночи искусств у каждого была возможность посмотреть прямые эфиры на канале YouTube и официальных Интернет ресурсах учреждений культуры»,- прокомментировала событие министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева. #минкультрд #ночьискусств #ночьискусстврд

 

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