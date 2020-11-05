ЗАМАНА - Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

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05 ноября, 2020. Четверг 00:37
Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики

Во вторник, 3 ноября, под руководством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание оргкомитета по проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия со дня образования ДАССР, пишет РИА "Дагестан".

Власти Дагестана начали подготовку к празднованию 100-летнего юбилея республики
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Республика отметит знаменательный юбилей 20 января 2021 года. На данный момент Правительством региона проработан проект плана предстоящего празднования. При этом стоит отметить, что мероприятия, приуроченные к юбилею, в том числе научного, образовательного и спортивного характера, будут проходить в Дагестане в течение всего следующего года. В ходе заседания его участники обсудили варианты юбилейного логотипа, подготовку издательской и кинопродукции, программу культурных мероприятий. Одним из центральных событий станет торжественный вечер с участием мастеров искусств, творческих коллективов региона, а также вручением наград дагестанцам, чей труд и заслуги отмечены государством. В связи с юбилеем республики особое внимание будет уделено благоустройству исторически значимых городских объектов и памятников культуры. Вместе с тем Анатолий Карибов напомнил, что при организации празднования в обязательном порядке должна быть учтена ситуация с распространением коронавирусной инфекции и необходимость соблюдения в этой связи требований Роспотребнадзора.

 

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