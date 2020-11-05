Деятелей культуры Дагестана наградили в преддверии Дня народного единства

Анатолий Карибов поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и поблагодарил за самоотверженный труд, проявленный в период сложной эпидемиологической обстановки. «Уважаемые коллеги! В первую очередь я хотел бы вас поздравить с наступающим праздником - Днём народного единства. Традиционно мы встречаемся с вами в канун празднования, чтобы отметить заслуги деятелей культуры и искусств Дагестана. Сегодня многие наши события проходят в новом режиме - режиме-онлайн. Какие-то мероприятия мы проводили во дворах, используя закупленные в рамках нацпроекта «Культура» автоклубы. Что-то записываем и подаём в эфир через интернет-платформы. Главное сегодня - это безопасность и здоровье наших граждан. Так что, хочу пожелать вам всем здоровья и творческих успехов, а остальное получится!», - сказал Карибов. Зарема Бутаева в свою очередь отметила постоянное внимание и поддержку сферы культуры со стороны руководства республики. «В канун празднования Дня народного единства мы решили провести торжественную церемонию награждения деятелей культуры, которые проявили себя в тех или иных видах искусств. В этом году у нас целый ряд блистательных юбилеев выдающихся деятелей культуры. Некоторых уже нет рядом с нами, они стали классиками. Есть ныне действующие, творящие и создающие красоту. Хотела бы присоединиться к словам Анатолия Шамсутдиновича по поводу безопасности и здоровья всех граждан и пожелать всем здоровья и успехов», - отметила Зарема Бутаева. В продолжение встречи состоялась церемония награждения, в ходе которой ряду деятелей культуры вручили почетные грамоты и благодарности, именные часы Председателя Народного Собрания РД, а также присвоены почетные звания.